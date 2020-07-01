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酷熱夏天冰品當道 奧丁丁看到三趨勢

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

今年6月創歷史高溫紀錄，氣溫持續炎熱，冰品市場火熱開打，各通路、品牌紛紛推出各式冰品迎戰，看準清涼商機，本土新創奧丁丁市集推出夏日專區，彙整多款精選冰飲品與期間限定優惠，搶攻網購市場。奧丁丁營運長李俊宏表示，截至目前為止，冰品銷售已將近去年同期兩倍，可見民眾消暑需求。

觀察2020年冰品市場，奧丁丁市集歸納三大趨勢，包括茶飲當道；混搭成主流且飲食跨界；食安意識興盛，在地食材蔚為風潮 。

奧丁丁指出，台灣人愛喝茶，一年喝掉約四萬噸茶葉，今年茶飲冰品更是夏季新寵，市場出現眾多茶系列冰品，舉凡烏龍、金萱、玄米茶等，台灣人熱愛的各式手搖飲近年也紛紛入冰，今年討論度最高的莫過於楊枝甘露，堪稱冰飲品界人氣王。

此外，鹹甜食材跨界混搭是今年冰品趨勢，當中最經典的便是鹹蛋黃，今年各大品牌不約而同紛推鹹蛋黃系列冰品，無論是冰品風味或可愛造型，都讓消費者大呼驚喜有趣，更有品牌以椒麻入冰，鹹甜交織中帶點麻辣，市面更有豬腳、麻油雞等風味冰品，打造前所未有的味蕾體驗。

歷經多場食安風暴，台灣民眾食安意識抬頭，愈來愈注重食品履歷與食材來源，偏好選購天然無化學添加食品，因應風潮，各通路、品牌紛紛推出在地食材冰品，當中更以水果冰品為盛，除當季及當季水果，今年市場更出現紅心芭樂、火龍果、本土無花果等在地水果入冰，深受消費者青睞。

近年消費者愈來愈注重食品安全，奧丁丁資深行銷業務經理鄭皓云表示，新鮮水果製成的冰品更是備受喜愛，縱觀平台銷售，奧丁丁市集夏季熱銷冰品品牌TOP5為唯果粒、公爵、玉米三巷、第一家甲仙芋冰城、春一枝，當中三家品牌更以推廣天然食材及在地水果聞名，可見消費者對於食材的注重程度愈來愈高。

冰品 食安

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