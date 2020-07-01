五福旅行社擬裁員 交長：第3季還有機會獲得補貼

新冠肺炎疫情延燒全球，各國依然對邊境實施嚴管措施，觀光業營運陷入困境，國內知名的五福旅行社擬裁員來降低公司支出，對此交通部長林佳龍今（1）日表示，尊重市場競爭機制，但觀光產業需要時間去轉型，因此政府祭出人才培訓補貼等，目前也在研擬紓困3.0，畢竟邊境嚴管，一些做入、出境的旅行社，還有都會區高度仰賴國際觀光客員的旅館業，未來7、8、9月還有機會獲得補貼。

林佳龍說，觀光產業有其市場機制，過去可能旅行社、遊覽車業者過度競爭，價格競爭，導致品質也比較差，但這次疫情政府初步先給予紓困，讓觀光產業有轉型發展的喘息機會，但實際上一定有些進場、退場機制，尊重市場競爭選擇。

觀光局指出，據五福旅行社財務長林幸蓉表示，該公司業務以出境旅遊為主，市場上國旅雖有復甦，但該公司目前國旅經營僅極少數，有考慮逐步縮小公司規模。

觀光局說，目前五福員工總數為620人，其中約90%員工協議減薪，減薪幅度平均20%，但減薪後最低仍維持2萬3,800元。五福第2季起透過自主減薪，並鼓勵留職停薪外，每月支出仍大，約2,800萬元，林幸蓉表示有初步規劃可能裁員，並將陸續與員工研商，五福表示將依勞基法規定辦理相關措施。

觀光局表示，已提醒林幸蓉，依觀光局補助要點規定，補貼對象自申請補貼之日起三個月內有減班休息、減薪、裁員者，觀光局不予撥款；已撥款者，將追回已撥付款項，林幸容回應說將與該公司董事長說明。

觀光局指出，另查五福旅行社於5月13日向觀光局提出營運及薪資補助申請，其中營運補助共撥付360萬元、薪資補助共撥付2,304萬元。觀光局已再請旅行業全聯會及各直轄市旅行公會，轉知所屬會員，如有申請薪資補助，應符合規定自申請之日起三個月不得有減薪裁員等情事，另外也再通知國內大型旅行社，提醒上述情事。