新創諦諾智金推汽車訂閱服務 高檔名車三個月換一次

「訂閱經濟」成為新的經濟主張，讓更多人調整自己資產配置。本土新創企業諦諾智金也和國內汽車租賃業者合作，正式推出「CELEX汽車訂閱」的新型汽車訂閱服務。諦諾智金創辦人暨執行長劉晉良表示，以訂閱制的方式，「CELEX汽車訂閱」服務希望改變民眾購車習慣，降低使用高檔車的門檻，以月租賓士C300來說月租四萬多元，每三個月還可以「換車」，讓擁有資產更加彈性，也有選擇的自由。

諦諾智金是本土金融科技新創業者，劉晉良想打造「誠實社群」平台，目前下載諦諾的「aifian」App，aifian會為消費者建立個人數據庫，未來aifian會員有機會透過「推廣訂閱服務」獲得額外的推薦收入作為獎勵。

諦諾aifian平台上，會員目前可以透過上傳發票和其他單據，建立個人數據資料庫，以消費習慣與生活模式，建構新信用消費模式，獲得銀行合理貸款或是其他個人化服務。劉晉良說，諦諾想打造類似好市多的平台，會員繳交會費，平台上則有各業者提供的服務讓會員訂閱或購買，CELEX汽車訂閱是第一項服務，希望年底在平台上有20-40款的產品訂閱或銷售。

劉晉良指出，許多人想要開車取代大眾運輸工具，但買車與養車都有一定的經濟門檻，高級轎車品牌的租賃方案往往以「年」為單位。「CELEX汽車訂閱」縮短汽車租賃服務租期，最短訂閱期間為三個月，提供包括Toyota RAV4、Benz GLC300、Porsche Macan、CMC Veryca、Mini Cooper S等多樣車款，讓會員在不必負擔高額頭期款及車貸的情況下，輕鬆、方便獲得汽車的使用權。若用戶在中油直營站加98汽油，還將獲贈3%加油金。

用戶除了可以在CELEX官網直接填寫表單，選擇車款、支付訂金之外，也可以透過下載App「aifian」成為會員，在通過實名驗證及aifian身份驗證流程後，點選CELEX產品卡，確認包含訂閱期間、訂閱費用及保證金等資訊的訂閱方案即可優先受理申請，上述兩種方法都會由專人聯繫用戶包含交車地點、簽約付款等交車事宜。

劉晉良表示，除了訂閱外，aifian下半年也將正式推出「Slash」團購新經濟模式，幫助更多認真生活、想獲得多元收入的人，拓展屬於自己的斜槓事業，開創彈性生活。

此外，諦諾原本計畫今年將團購經濟模式在大陸北京、美國洛杉磯同步推出，但受到疫情影響，第1季的拓展計劃因此取消。劉晉良說，如果疫情緩和，仍希望下半年到北京、洛杉磯建立平台，今年的目標是在兩地有1000位用戶，同步推動個人數據aifian 服務以及Slash團購模式。