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向下扎根開發者社群 LINE台灣首辦校園競賽

中央社 / 台北1日電

為擴大與校園接觸的機會，並銜接校園創意到更多元產業面向，通訊軟體LINE今年首度舉辦「LINE FRESH 2020校園競賽」，期待與全台大專院校學生建立更多深入溝通，傳承企業實務經驗。

近年LINE台灣持續為本土開發者社群挹注資源，繼2018年在台舉辦首屆LINE HACK 2018黑客松競賽、2019年攜手NAVER公司共同舉辦AI RUSH 2019人工智慧黑客松後，今年首度針對校園開發者量身設計競賽活動。

LINE表示，校園競賽除了期待開發者能夠結合創造力與技術，打造兼具實用及趣味的全新服務及應用，也期許能看到更多人工智慧的應用，將人工智慧更普遍延伸到生活需求，在LINE既有服務中提出多元面向的優化建議。

LINE台灣董事總經理陳立人說，從過往與學生們接觸的經驗發現，學生獨特的創意跟活力總是讓人耳目一新。今年是LINE台灣首次舉辦校園競賽，鼓勵學生提出有趣的想法來參加挑戰，邀請大家一起在LINE裡玩創意。

LINE FRESH 2020校園競賽分為「商業行銷」、「黑客松」兩大組別。初賽採取書面審查制，獲選晉級的「商業行銷」隊伍將獲得來自LINE各部門的導師指導，爭取最高新台幣15萬元的獎金。

「黑客松」組由開發者提出專業的創意應用，得獎隊伍最高可獲10萬元獎金。「黑客松」獲勝隊伍還有機會加入LINE TECH FRESH技術新星人才計畫，展開為期一年的實習。

LINE 黑客松

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