CIP出動三艘探勘船 今年度離岸風場鑽探提前完工

丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（1）日指出，今年度風場地質鑽探工程已提前完工，由二艘台籍工作船與新加坡籍工作船共同合作。另外，CIP將動員另一艘台籍探勘船，進行彰芳西島風場地質探勘。

CIP台灣區開發長許乃文表示，CIP今年的風場鑽探及探勘工程，分別使用了三艘台籍工作船執行任務，展現台灣海事工程能量。其中，今年度CIP離岸風場的地質鑽探工程，已由台籍工作船隊「Geo-Energy大地能源號」及「Polaris Australis奧黛麗絲號」攜手新加坡籍工作船「Fugro Voyager 輝固航海者輪」順利完成。

CIP即將動員另一艘台籍探勘船「Avatar Triumph阿凡達冠軍號」，進行彰芳西島風場海纜路徑的地質探勘。

針對即將展開的海纜途徑地質探勘，許乃文說，CIP將與國際海洋股份有限公司合作，成為台籍阿凡達冠軍號參與離岸風場相關探勘工作的第一個客戶。

許乃文表示，在離岸風場鑽探作業中，台籍工作船隊展現本土的海工技術與學習能量，因而被追加訂單，像是之前CIP輔導的奧黛麗絲號，因優異表現獲追加三孔，而大地能源號也被追加了兩孔。

奧黛麗斯號的船東鈜大總經理奚慎明說，奧黛麗絲號船是全國第一艘在台灣造船廠改建的DP2，可支援風電產業的多功能工程船，且已通過法國船籍社BV及多家國外風電開發業主嚴格檢驗。

大地能源號的船東環球測繪董事長黃新志也表示，經過三年努力，台灣終於得以建立本土離岸風力調查的能量，在設備及安全管理、工程品質、工作進度上都獲得業主的肯定。

另外，Fugro Voyager輝固航海者輪係由荷蘭商Fugro與本土海事測量廠商國際海洋合作引進，今年3月初經主管單位許可，前來台灣施作CIP彰芳西島計畫之海底鑽探，年底前將轉往海龍風場執行鑽探。

許乃文指出，之前Fugro Voyager在海上連續工作超過65天以上，所幸在能源局釐清狀態後與疫情指揮中心全力溝通，協助外籍工作人員順利分批下船，在嚴格遵循台灣檢疫規定後，順利返鄉與家人團聚。

而Fugro Voyager全員在防疫措施限制之下，依然展現出專業與高規格環安衛標準，使鑽探工程不僅順利進行，甚至提前完成。

國際海洋總經理蔡明格表示，疫情期間風場工程不停工，就是希望能依照計畫時程準時交付；在兩個多月無法換班休息的疲勞下，船上人員仍保持冷靜，即期完成高品質鑽探作業。