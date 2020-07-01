首座百分百國產防疫熔噴產線啟用 敏成日產提升至9噸

熔噴不織布大廠敏成（4431）宣布公司耗資4,500萬元打造台灣首座百分百國產自主熔噴產線，今（1）日正式啟用。敏成表示，7月份正式投產後，公司全產線擴增至五條，日產能將由目前的7噸提升至9噸，可有效提升熔噴不織布的總產能，目前除每周至少提供8.4噸配合政府徵收外，其他部分則銷售予國內外客戶。

經濟部長王美花、桃園市長鄭文燦、盛弘醫藥董事長楊弘仁、Reliance Medical Technology董事長石原智博、不織布公會理事長陳世中、經濟部工業局長呂正華今皆參加啟用典禮。

王美花表示，敏成在年初疫情嚴峻期間產能全開，支持國內防疫需求；現台灣國內疫情雖緩和，敏成仍在台擴大投資進行產能升級，攜手政鈺及鼎峰兩家精密機械大廠成立PPE國家隊（personal protective equipment），三強聯手共同打造全新熔噴產線，合作進軍國際參加世界盃，成為防疫口罩國家隊的典範。

敏成此次投入擴建熔噴設備產線，並獲經濟部工業局「產業升級創新平台輔導計畫」專案的最高補助2,000萬元。敏成董事長古思明表示，過去國內的熔噴不織布機台需仰賴以國外進口設備及零件建置，交期長且造價昂貴，而本次敏成新擴建的機台完全MIT打造，過去幾周與政鈺、鼎峰三方密切合作，6/25已完成熔噴機台生產產品的質與量測試，更進一步完成機台優化工作，7月初正式投產。此外，敏成並再增加設置2條熔噴線系統，預計本月中旬即可投產，總產能將可再向上拉升。

這是首座由國家補助、國內熔噴廠與精密機械廠合作的熔噴國家隊產線，自主掌控各項生產設計與系統整合，突破過去重要模組均由國外廠商生產的局面，預估未來可有效帶動防疫國家隊的產業鍊升級，敏成、政鈺、鼎峰三強組成之全自主PPE國家隊2.0已成軍，從熔噴不織布設備、口罩機台到口罩的生產皆可系統自主一條龍快速建置完成。

在未來疫後時期，高階型醫療口罩將成為全球民生必需品，隨著6月份起國內口罩外銷解禁，關鍵原料熔噴布亦將逐步回歸市場機制，敏成也持續投入高階熔噴布的研發及生產，下一階段目標執行擴大廠區開發計劃，以因應未來市場需求，並與歐美及東南亞客戶技術合作，增設熔噴產線的系統整合並輸出，布局全球熔噴生產線據點。