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傳放任爛帳不管 華航駁斥：請不要再傷害艱困產業

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
華航今（1）日聲明表示，針對媒體報導華航「放任爛帳不管 轉頭申請200億紓困」認為華航對富驛酒店集團欠租金採「寬容態度」一事，嚴正駁斥。圖／本報系資料照
華航今（1）日聲明表示，針對媒體報導華航「放任爛帳不管 轉頭申請200億紓困」認為華航對富驛酒店集團欠租金採「寬容態度」一事，嚴正駁斥。圖／本報系資料照

今天市場傳出，華航對富驛酒店集團欠租金採「寬容態度」。華航今（1）日聲明表示，針對媒體報導華航「放任爛帳不管 轉頭申請200億紓困」認為華航對富驛酒店集團欠租金採「寬容態度」一事，嚴正駁斥。

華航指出，該報導內容錯誤扭曲事實，誤導民眾視聽，此舉惡意製造紛爭、損害華航形象深表遺憾。自疫情爆發以來，國內航空與旅館業者面臨空前衝擊，多數皆向房東提出減租與緩繳協商，以求渡過難關，富驛酒店也是同樣情況。每月租金累積緩繳積欠金額也不是外傳所說的2500萬元。

富驛酒店租用台北華航大樓與高雄華航大樓兩地房舍，其中台北華航大樓屬設定地上權案，業主為財政部國有財產署，另高雄華航大樓土地房舍為華航自有，非二房東。

華航一直在與富驛酒店積極協商，並無放任不管，然尚無具體協商減租共識，更無所謂華航高層「喬好」，這個說法實屬子虛烏有，特此說明以嚴正視聽。

考量疫情以來航空旅遊產業遭遇的困境與雙方長期營運合作的效益，華航將仍秉持善意協商，持續與富驛協商減租與付款方案，全球疫情持續延燒之際，各產業本應相互扶持共度難關，希望外界不要用不實消息打擊已備極艱困的產業。

華航 疫情 租金

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