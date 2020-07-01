iRent推優惠 最高送汽車270分鐘、機車90分鐘

iRent共享汽機車服務為更進一步接軌公共運輸路網，並響應北市府智慧城市4U共享綠能交通政策，7月1日起至9月30日與悠遊卡公司合作推出iRent好「行」優惠活動，每月累計搭乘越多種大眾交通工具，次月可獲得越多iRent共享汽機車分鐘數，連續參加三個月，累積最高可獲得iRent免費汽車270分鐘及機車90分鐘，越早登錄可獲得越多。

iRent會員至iRent活動頁登錄（網址: https://bit.ly/3UiRent）一次，即可參加連續三個月活動。當月憑綁定 EasyWallet 悠遊付APP中的悠遊卡，使用iRent共享汽車、iRent共享機車、公車、捷運、YouBike等公共運輸工具就可獲得iRent免費時數。當月使用運具達五種，可獲得iRent免費汽車90分鐘及機車30分鐘。連續參加三個月，累積最高可獲得iRent免費汽車270分鐘及機車90分鐘。

消費者於一小時內使用iRent汽機車相互轉乘，另外可獲得轉乘優惠。若消費者先使用汽車，於還汽車一小時內使用機車，可享有機車30分鐘免費騎乘；若消費者先使用機車，於還機車一小時內使用汽車，則可於汽車還車時折抵前次機車使用分鐘數之金額，搭配iRent好「行」活動，將可省下不少交通費。

隨著共享汽車使用率提高，越來越多民眾使用共享運具來滿足生活上各種「行」的需求，7月起，iRent汽車「路邊租還」北北基桃、台中增車，採用全新到港的油電車款TOYOTA PRIUS c，五都（北北桃、台中市及台南市）及基隆路邊租還汽車車隊數將達1,000台，9月底前iRent汽車平日不分車款每小時租金99元，日租990元(里程費、eTag等另計)，暑假期間租iRent出遊、出差超划算。