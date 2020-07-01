3艘台灣籍船隊全上 CIP離岸風場鑽探提前完工

CIP宣布，今年度離岸風場地質鑽探工程，日前已由台籍工作船隊「Geo-Energy大地能源號」及「Polaris Australis奧黛麗絲號」攜手新加坡籍工作船「Fugro Voyager 輝固航海者輪」順利完成。CIP將動員另一艘台籍探勘船「Avatar Triumph阿凡達冠軍號」，進行彰芳西島風場海纜路徑的地質探勘。

CIP台灣區開發長許乃文表示，今年的風場鑽探及探勘工程，分別使用了3艘台籍工作船執行任務，展現台灣海事工程能量；而即將展開的海纜途徑地質探勘，CIP將與國際海洋股份有限公司合作，成為台籍阿凡達冠軍號參與離岸風場相關探勘工作的第一個客戶。

CIP指出，在離岸風場鑽探作業中，台籍工作船隊展現了本土堅實的海工技術與學習能量，因而被追加訂單。如之前CIP輔導的奧黛麗絲號因其優異表現再多追加3孔，而大地能源號也被追加了2孔。

奧黛麗斯號船東鈜大總經理奚慎明指出，鈜大是100%台灣本土業者公司，及完全自有資金，並擁有專業地質探勘船的企業，而奧黛麗絲號是全國第一艘在台灣造船廠改建的DP2，可以支援風電產業的多功能工程船，並通過法國船籍社BV及多家國外風電開發業主嚴格檢驗。

大地能源號船東環球測繪董事長黃新志表示，經過了三年的努力，我國終於得以建立本土離岸風力調查的能量，今年在CIP彰芳西島鑽探案中交出絲毫不遜色於外籍工作船的表現，甚至在探勘速度與取得資料完整度上有過之而無不及。

Fugro Voyager輝固航海者輪是由荷蘭商Fugro與本土海事測量廠商國際海洋股份有限公司合作引進，3月初經主管單位許可，前來台灣施作CIP彰芳西島計畫的海底鑽探，年底前將轉往海龍風場執行鑽探。

許乃文指出，之前Fugro Voyager在海上連續工作超過65天以上，所幸在能源局釐清狀態後與疫情指揮中心全力溝通，協助外籍工作人員順利分批下船，在嚴格遵循台灣檢疫規定後，順利返鄉與家人團聚。在防疫措施限制之下，Fugro Voyager鑽探工程不僅順利進行，甚至提前完成。

國際海洋總經理蔡明格表示，疫情期間風場工程不停工，就是希望能依照計畫時程準時交付。在兩個多月無法換班休息的疲勞下，船上人員仍保持冷靜，準時完成高品質鑽探作業。