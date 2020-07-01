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疫情趨緩 6月車市實際掛牌數較預估大增一成

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

疫情趨緩後，車市熱度超出預期，6月總市場41,386台，高於龍頭車廠和泰車原預估3.7萬台。其中和泰車旗下兩主力品牌Toyota與Lexus登錄實績14,426台(T: 11,975台、L: 2,451台)，創下歷年6月成績的新高。市佔率34.9%比上月的33.2%再增加1.7個百分點。

6月車市已進入夏季競賽，也是旺季的開始，主要是疫情考量，業者對市場並不太過樂觀，超出原先預期已是相當突出的成績，比起去年同期更有8.2%的成長，顯示市場需求強勁。除了較去年同期成長8.2%之外，較 上月成長23.4%，此時進口車供應不足，尤其是歐系車在第2季受到原廠產線停工、海運碼頭停滯等諸多因素影響際交車，卻能有4.1萬台的規模，市場的需求超出預期的熱。

除了和泰車與中華車在市占上冠亞軍的地位，本田挾著強大的促銷條件，以3,214台進入前三名，除了受限船運，缺車嚴重的賓士與VW之外，各品牌幾乎全面較去年大幅成長。

和泰車分析市場指出，6月消費者買氣有顯著提升，疫情趨緩後，又適逢端午連假、暑假將近之時，國內旅遊正夯，消費者現在都想要買新車，趁暑假帶著家人去玩，所以車市狀況不錯。搭配各車廠夏季競賽外促加持下，有效拉抬整體市場買氣。

帶動和泰車新車銷售的主因是RAV4受惠於油電款大量交車，登錄一舉達到3,891台，創下該車款繼今年元月後的新高紀錄，而ALTIS於推出GR Sport等級後，主打運動風格外觀吸引年輕客層目光，上市兩月已受訂1,000張訂單，有效提升ALTIS的整體銷售成績。

至於旗下的豪華車品牌LEXUS 6月登錄2,451台，創下歷史同期新高（vs 2019年1,838台）佔有率5.9%更連續兩個月榮登高級豪華品牌佔有率No.1、同時為品牌市佔排名No.4，主要是NX、UX等SUV車款最受消費者青睞有大幅成長。

和泰車 疫情

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