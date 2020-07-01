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外購比自煉還便宜 中油罕見公開招標對外採購汽油

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

由於桃園煉油廠計畫性大修，國內汽油供應出現缺口；加上疫情期間，國際成品油價格下滑，外購甚至比自煉還便宜，中油罕見向外採購汽油，公開招標30萬桶95無鉛汽油。

針對外電報導，中油因為高雄大林煉油廠次要機組意外關閉，對外急尋汽油貨源，為多年來首見情況。

對此，中油主管說明，大林廠只是小修，大約再一個禮拜、7月上旬就可以重新上線，對於中油的汽油供應影響非常有限。澄清外電指出大林廠要到7月底才會恢復生產。

這次對外採購原油，主要原因為桃園煉油廠計畫性大修，要到8月才會重新上線，由於桃園煉油廠的汽油日產量達5萬桶，這段期間，國內汽油會造成一些供應缺口，因此才向國外採購來補足。

另方面，石化業者私下透露，中油更重要的考量，其實是對外採購比自己煉油還便宜。先前因為新冠疫情許多國家封城，造成汽油需求量銳減，雖然最近原油價格已經彈上來，但外銷的成品油價格差，部分國外業者因為儲油不夠，更是急著清庫存，低價出清。中油評估後，認為儲槽收得下來，而且從國外買反而比自己煉油還便宜，因為決定對外採購，此次公開招標規模為30萬桶95無鉛汽油。

中油目前在桃園龜山和高雄大林有兩座煉油廠，合計汽油日產能超過50萬桶。正常情況下，中油生產的汽油還可以外銷亞洲，此次對外採購汽油為特殊狀況。

至於油品品質？中油發言人方振仁強調，中油對外購買不論是原油或汽油，都要符合規範才能夠驗收，因此品質絕對不會有問題。

中油 原油價格

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