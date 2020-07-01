不惜重資！台南搶三倍券商機 祭出最大獎送房子

振興三倍券將在7月15日開放消費，台南市政府力拚三倍券商機，民眾來台南消費抽獎祭出最大獎一戶房子，第二獎是納智捷汽車，抽獎細節將在本周五公布，台南市長黃偉哲表示，歡迎大家組成「復仇者聯盟」，通通來台南「報復」消費。

黃偉哲今天上午宣布，台南願意把優惠回饋給消費者，台南市不惜重資提供抽獎獎品，最大獎為一戶房子，市府已找出法源可以使用市庫來購置一戶房子，地點會在台南原市區，並且是公寓式的新房子，非預售屋。至於價值千萬還是百萬？黃偉哲僅笑回「以實用為主」。

黃偉哲表示，第二獎車子的部分將會與納智捷公司合作，「五子登科」已經有「房子」、「車子」兩子在台南，房子和車子都會列入台南市消費抽獎，至於要消費多少金額才能抽獎、抽獎程序計入實名制等辦法會在7月15日開始使用三倍券之前詳細公布，畢竟是高價值的獎品，要力求公平，必要時在抽獎過程中可能會聘請社會公正人士或法界人士。

黃偉哲說，抽獎活動其實都是手段而已，目的是要大家利用這波三倍券商機好好消費，不管是「報復性」、「任性」、「理性」消費，都歡迎大家組成「復仇者聯盟」，通通到台南報復，「台南迎接三倍券商機已經準備好了」。