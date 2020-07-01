快訊

第一個違反國安法被捕！港男身上搜出「香港獨立」旗幟

避難山屋，誰來避難？走向「服務型山屋」的改革之路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保住95%業績 小火鍋龍頭「老先覺」抗疫成功的兩大關鍵

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
老先覺為炎夏寒流中的抗疫黑馬。圖／老先覺提供
老先覺為炎夏寒流中的抗疫黑馬。圖／老先覺提供

疫情重創餐飲業，連鎖平價小火鍋龍頭老先覺卻僅受小傷，保住九成五營業額，它如何在危機中突圍？

受到疫情衝擊，餐飲業迎來史上最慘的寒冬，許多業者被迫暫停、中止原來的步調，轉而找新的出路。

經濟部統計，餐飲業第一季營業額累計年減6.6%，4月更慘，由於政府實施防疫新指引，民眾減少外出用餐，導致單月業績較去年同期，大幅衰退22.8%，也創下調查以來最低紀錄。

在國內擁有超過100家店的連鎖平價小火鍋龍頭—老先覺功夫窯燒鍋，卻保住了九成五的營業額，成為這股炎夏寒流中的抗疫黑馬。

它，為何能在疫境中突圍？

2006年創立的老先覺，以三國時代傳奇人物諸葛亮為品牌意象，歷經過金融海嘯、SARS考驗，在激烈競爭的火鍋市場裡打下根基，憑的就是百元價位、主廚湯頭的高性價比。

主廚高煌順，曾在喜來登、遠東國際飯店及DOZO創作和食居酒屋歷練，身為創業合夥人的他，縱使經營的是平價火鍋，卻仍不斷研發湯頭，滿足喜歡嘗鮮的饕客。

像是用甜酒釀和番茄調製的「酒釀鮮茄鍋」、溫潤的「胡椒辛口鍋」、「麻口白湯鍋」、以及招牌的麻辣鍋和鴛鴦鍋，定價都是100多元起跳。

雖然抗疫期間，老先覺和其他連鎖餐廳作法並無二樣，但贏在速度。

關鍵一：超前部署外送，店型創新升級轉型

首先，老先覺去年和美食外送平台合作，開啟外送業務；二來，開放來店自取；第三，架設防疫隔板，維持座位間隔，都是在第一時間便因應，提升顧客的安心度。

即使疫情期間，老先覺的內用客比例從75%降至60%，但外帶外送比例從25%提升到40%，此消彼長，業績不受影響。

另一方面，值得注意的是，疫情爆發期間，老先覺也積極轉型，將原有的店型升級成新型MINI店，走更明亮的裝潢、輕巧路線，直接推出單人套餐、雙人套餐，以及自由選機制，讓消費者能更自主地追求性價比。

從菜單，就可以看出老先覺的新嘗試。例如蛤蠣絲瓜鍋、芋頭排骨鍋等手路菜鍋底，甚至是限期推出加了義大利黑松露的黑鑽松露鍋，都是在價格帶內不斷挑戰創新。

至於加盟成本，也從原本的288萬降到238萬，降低固定管銷成本，讓加盟主把有限的資金投入在食材上，培養熟客。目前100多家據點中，已有四成加盟主陸續進行轉型。

MINI店裡，最大的特色是讓消費者從湯頭、主餐和手路菜拼盤，都可自由配。

例如喜歡吃肉，無肉不歡的大胃王、或者想吃巧的小鳥胃食客，都可依照預算，選擇一到三倍的肉片份量或換海鮮，自主成分提高。

更重要的是，同一張菜單就能滿足單身族和多人聚餐的需求。

老先覺行銷企劃郭健倫指出，老先覺的搶市祕訣在於，以往市場上無論是單點或吃到飽，消費者若想吃到麻辣鴛鴦鍋，大抵都要付出300至500元的基本低消，在老先覺，不到200元就能吃到。

關鍵二：從大胃王到小鳥胃，自主選擇「吃好」或「吃爆」

資廚（iCHEF）共同創辦人程開佑分析，老先覺的品牌聲量和店數能迅速打開，來自靈活掌握現代消費者的需求和痛點。

他強調，其實現代人喜歡快速方便，但貼心到位、在有限範圍內提供自主的套裝選項，彈性調整才是王道。

舉例來說，喜歡「肉多」，最好能「吃好、吃爆」，就算是同一群人用餐，也能毫無負擔地享用專屬自己的客製餐。

點餐時客人能依照自己的需求享用客製餐；老先覺提供。圖／點餐時客人能依照自己的需求享用客製餐；老先覺提供。

程開佑指出，火鍋市場競爭激烈，高價位火鍋必須有地段、食材、氛圍和顧客支持，缺一不可，但老先覺的策略打擊面廣，比較容易打入社區和家庭客，即便是同一群客人，由於價格不貴，回頭用餐頻率較高。

此外，為吸引年輕族群，老先覺的店面也加入耳目一新的「潮」元素，透過大理石紋路的餐桌提供拍美照，以及「人生好難，吃鍋有解」等勸世警語，創造話題，提高能見度。

後疫情時代，不少餐廳、小吃業者透過和外送電商平台合作的經驗中，逐漸淬鍊出分散風險、提升營業額的作法。

連鎖品牌則是多管齊下，一來陸續開創不同價位及菜系的自有品牌，二來擴增現有品牌的營運據點，或者進行轉型，最常見的是開設新店型。

老先覺及早推出外帶外送，同時透過店型創新，啟動升級轉型，在疫情中另闢生路。

（文 / 廖君雅 本文出自2020.06.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

火鍋 吃到飽 餐飲業

延伸閱讀

5G開台一般人用得到？網一看這點…「繼續用4G好了」

想訂80盒喜餅送人 準婆婆酸嗆「沒宴客還吃這麼多，笑死人」

教學文／振興三倍券超商預購30秒搞定 收到簡訊這樣才能領

珠寶設計師ANNA HU獻「愛心」 佳士得慈善拍賣助抗疫

相關新聞

不惜重資！台南搶三倍券商機 祭出最大獎送房子

振興三倍券將在7月15日開放消費，台南市政府力拚三倍券商機，民眾來台南消費抽獎祭出最大獎一戶房子，第二獎是納智捷汽車，抽...

星宇航空徵才不停歇！ 軍方退役飛航員招募7月正式啟動

星宇航空於今（1）日宣布首度招募軍方退役飛航員，7月1日起開放履歷投遞，應徵者需具中華民國國籍、並為退役或即將退役之軍方...

植物肉登台！小七、全家靠「無肉」衝高營收 星巴客也加入戰局

拚過咖啡、冰品、啤酒後，緊接著國內兩大超商龍頭——統一超商與全家便利商店，下一個短兵相接的產品是什麼？

保住95%業績 小火鍋龍頭「老先覺」抗疫成功的兩大關鍵

疫情重創餐飲業，連鎖平價小火鍋龍頭老先覺卻僅受小傷，保住九成五營業額，它如何在危機中突圍？

3艘台灣籍船隊全上 CIP離岸風場鑽探提前完工

CIP宣布，今年度離岸風場地質鑽探工程，日前已由台籍工作船隊「Geo-Energy大地能源號」及「Polaris Aus...

三倍券振興商機搶破頭 這家祭出最低1折好康

國內疫情趨緩，政府為搶救經濟祭出振興三倍券方案，台灣菸酒公司今天表示，為響應振興三倍券政策，自7月1日至12月31日推出...

台開改選 邱復生連任董座

台開昨（30）日召開股東常會，承認去年財報，並通過不配發股利，同時完成董事改選。由於今年董事席次縮減兩席，最終台開大股東...

震撼 雄獅六高層同日退休

雄獅旅遊集團昨（30）日公告，總經理裴信祐即日起退休，職務由董事長王文傑兼任，裴信祐將專任董事，並協助集團啟動世代交替。...

BTC 9月登場 聚焦精準健康

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）將於9月1日登場，今年聚焦疫情過後台灣生醫產業策略發展，引導產業跨域結合、瞄準「...

疫後衛材、綠材發燒 遠東新要開發流行口罩

面對「後疫情時代」來臨，遠東新董事長徐旭東昨天在股東會上表示，今年上半年全球經濟停擺了三、四個月，下半年可望會有一波報復...

行銷線上／找出企業優勢 行銷關鍵

這些年來，無論是企業輔導或是上課，大家總是喜歡問我過往的案例操作模式，然而當我說完後，大家往往會皺眉頭問說：真的那麼簡單...

憲生說法／自我感覺良好新解

在朋友的聚會中，大家聊到一位舊識的近況。「你知道他最近因為要創業，決定離開已經待了許多年的公司，但像在現在這種人浮於事，...

熱門新聞

懶人包／「振興三倍券」4大超商預購優惠一次看

震撼！雄獅首度組織大精簡 老董王文傑發千字文感謝

教學文／振興三倍券超商預購30秒搞定 收到簡訊這樣才能領

【解惑三倍券QA】外籍勞工、僑居海外國人可以領嗎？未成年子女怎麼領？

你符合嗎？振興三倍券綁信用卡回饋 最多變四倍券

中火案槓上台中市府 環保署不排除祭出「五連撤」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。