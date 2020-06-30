台中七期南側群雄並起 豪宅3.0版「雙橡園1617」受矚目

具低密度、高綠覆特性的台中七期南側，隨著捷運即將通車，房市再掀話題，獲得不少台商、企業主青睞，新案單價也續創新高，包括雙橡園、慶仁、國泰、惠宇等一級建商紛紛搶進，房價區域行情已穩站5字頭。

其中，據最新公佈的2020台中十大豪宅排行榜，「雙橡園1617」以均價55.2萬元穩居七期南側最高價紀錄；更是2012年央行施行豪宅貸款成數限制後，全台唯一在預售時期即完銷的豪宅個案，搶手熱度令業界刮目相看。

鄰近個案則以「慶仁林境」較受矚目，基地位於惠中路、大墩七街口，為地上17層、地下3層建築，規劃均質86坪、總戶數28戶的產品，開價每坪55萬元起。

此外，惠宇近年少有大坪數案「惠宇大其心」，主力規劃80、100坪，總價5,200萬元起，全案已近完銷；國泰建設今年12月也將在七期南側推出總銷35億元新案，預計規劃46、48、60坪兩梯四拼產品。

據房仲業者從地政機關取得的資料分析，「雙橡園1617」為十大豪宅榜內唯一擁有100%過戶比例的個案，過戶比例89%的「富邦天空樹」與76%的「寶輝秋紅谷」，則分居二、三名。

而從排行榜前三名表現中，可以發現共通點是擁有1,500坪以上的大基地，顯見頂級豪宅客層對於大坪數基地情有獨鍾，主要還是因為大基地的尺度，可以讓豪宅的規劃設計有更好發揮空間。

其中，「雙橡園1617」不僅擁有難得的1,617坪大基地，更在寸土寸金的七期蛋黃區土地上，奢侈退縮空間規劃千坪私人花園，打造綠意盎然的社區空間。

雙橡園開發總經理魏櫂良指出，七期可說是全台房市最競爭的區域之一，每家建商都相當認真規劃自己的產品，不僅為了銷售，更要展現自身的品牌實力。

魏櫂良強調，當地段、建材、施工品質都已到位後，品牌價值、經營服務與軟體規劃，就是從這些一線建商中脫穎而出的關鍵。雙橡園為了提升住戶的生活品質及細緻服務，集結頂級豪宅和頂尖飯店的優點，致力提供高性價比的豪宅3.0服務。

魏櫂良說，過去豪宅建案的服務配置，以傳統豪宅1.0為例，社區泳池、全天候警衛為基本；而後逐漸提升至豪宅2.0，擁有三餐供應、主廚進駐、豪華大廳、櫃檯祕書等服務。

但雙橡園想讓住戶享受更完整客製化的頂級私宅服務，除了1.0及2.0服務，再加上自建物業、一日六餐、頂級餐飲團隊、頂級桌宴、禮賓接駁、專屬活動策劃等豪宅3.0高規格服務。

以「雙橡園1617」為例，社區健身房、多功能教室找來專業優漾複合運動會館合作，每周規劃團體課程供住戶報名；社區還配有專屬洗車空間，由專人為住戶提供洗車服務。

在餐飲部分，社區內包括提供一日六餐的四季廳，以及位於頂樓吉光廳的頂級桌宴，則是由「頂粵吉品」行政總主廚賴遠輝所帶領的主廚團隊進駐，讓整體餐飲實力更加精進。

賴遠輝曾任台北世貿聯誼社中餐廳行政總主廚，一年營業額可達4億至5億元，深受政商名流與美食專家高度青睞。