利芃國際公司年底解散 八月底將資遣227人

中央社 / 桃園30日電

美商3M子公司利芃國際股份有限公司，今天向桃園市政府函報大量解僱計畫書，預計在八月底資遣227人，勞動局明天將進場訪查，並提供員工協商、失業給付申請及轉介求職等協助。

桃園市政府勞動局晚間表示，今天收到利芃國際公司函報的大量解僱計畫書，指出因為全球市場嚴峻競爭，導致業務緊縮，預計在8月31日前，資遣觀音一廠及二廠勞工共227人，預計在9月停止工廠營運，並於年底解散公司。

勞動局表示，一、二廠共有237名員工，但公司將預留10人進行最後文書處理，並依處理情況陸續解僱，至於公司另有100名的外籍移工，勞動局也會協助轉介，同時在明天派員前往工廠訪查，並協助員工協商、失業給付申請及轉介求職。

勞動局表示，利芃國際公司依據大量解僱勞工保護法規定，在60日前向主管機關提出解僱計畫書，後續將督促利芃依規定給付工資及資遣費等費用，並關注公司執行情形、協助員工辦理失業給付及後續轉介就業，以維護勞工權益。

創立於2010年的利芃國際股份有限公司，隸屬於美商3M集團，主要從事各種膠帶生產與製造，在台灣設有觀音一廠及二廠。

失業 資遣 求職

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