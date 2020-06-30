迎旺季 川湖下半年業績表現將優於上半年
川湖（2059）2020年前五個月營收已經恢復正成長，該公司預期，2020年上半年業績與去年同期相比，可望持平或小幅成長2%到4%，下半年進入傳統出貨旺季，若沒有第二波疫情干擾的話，業績表現也可望比上半年好。
川湖今（30）日舉行股東會，通過配發8元現金股利。該公司表示，若是不要再發生第二波疫情，並導致封城的情況，在傳統旺季來臨之下，2020下半年業績會比上半年好。
川湖2020年前五個月營收達19.56億元，年增1.71%，顯示業績已經恢復正常水準，該公司表示，預期今年上半年業績若與去年同期相比，可望持平或小幅成長，毛利率也可以維持在既有水準，即53%，54％的水準。
川湖今年出貨目標，導軌要出貨1542.1萬組，滑軌出貨110.4萬組，鉸鏈出貨366.2萬個。
在產能方面，因應高階廚具市場需求，川湖子公司—川益科技已啟動擴廠計畫，川益科技二廠廠地面積約1.7萬坪，連同一廠共3.4萬坪，新廠將整合智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統與自動無人搬運物流系統，建構一套完整的智慧化生產基地，預計將投入約20億元。
川湖表示，二廠將於2021年底完工，2022年量產，完工後將投入高品質高階廚具導軌的全自動化生產製造，一廠則持續生產製造應用於伺服器、網路通訊與雲端運算相關產品，新廠區及新產品可望成為推升公司未來業務發展的動能。
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