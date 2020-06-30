一封寫了30年的感謝信 雄獅總座裴信祐自比「芥菜籽」

雄獅總經理裴信祐今（30）日正式從服務了30年的雄獅旅遊集團退休，他自比是「一顆芥菜種子」，而董事長王文傑則是辛勤的農夫，兩人無間的合作下，創造了雄獅旅遊王國，如今他屆齡退休，其實是退而不休，將為雄獅與旅遊產業繼續打拚。

裴信佑在雄獅服務了30年，是雄獅數一數二的老員工，30年來的資歷，濃縮為一封千言的感謝信，今日在雄獅內部刊物發表。以下是裴信祐退休感言（感謝信全文）全文：

裴信祐

雄獅退休感言 2020/06/30

1990年6月1日，蒙王董的感召，帶著一點點使命感，毅然離開安穩的美商公司，加入雄獅旅遊，期盼在「零資訊化」的本土公司打造企業化與資訊化的經營模式，作為企業長青的核心競爭力。以40歲的壯年加入，一轉眼，已屆髮蒼蒼之齡，欣見壯青一代已準備就緒，佈局完整，在各個戰場開疆闢土，軍容壯盛，此時主動向王董提請退役，雖有許多不捨，但卻也心無掛慮，相信未來會更好。

30載雄獅歲月，酸甜苦辣的滋味雜陳，有艱難有淚水，有歡欣有盼望，歷代的雄獅人在王董的親身帶領下，都不禁會說：那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所持的信仰我已經守住了。過去，我們打了美好的仗，未來，也將永續打美好的仗，是一場又一場需要代代接力的仗，以傳承舊故事，創造新故事，為一切所臨到的美好，做有力與美麗的見證。

此時，心中跳出很久很久以前一位名人說的兩句話，可略為述說感念：

1. 為了過去所臨到的一切，說：「謝謝」。

沒有上帝的允許，不會有任何一件事臨到我們身上，包括我們認知是好的，或認知是不好的，都對我們有益，值得深深感謝；

2. 為著將臨到的一切，說：「是的」。

日出有時日落有時，風和日麗有時，狂風暴雨有時，生有時死有時，進有時退有時，每一件將要發生將要臨到我們身上的人與事，都用欣然的心接納，說聲：是的，祝福它，並且，善用它，使每一件事每一個人，都成為萬事互相效益，讓萬人得益處的祝福。

馬太福音13：31耶穌對門徒說了一個比喻：「天國好比一粒芥菜種子，人把它種在田裏。這種子比其他一切種子都小，等它長起來卻比任何蔬菜都大；它成為一棵樹，連飛鳥也在它枝子上搭窩。」

我是一粒微小的芥菜種子，每一位雄獅旅遊的同仁都是一粒芥菜種子，王董是智慧而殷勤的農夫，在每一個世代，尋找、栽種、培育新的芥菜種子，數十年來，隨著世代的演進，環境的變遷，不斷開拓新田地，帶著新舊種子，勇敢駛出舒適圈，駛向新田地，將新種子撒在新田裏，找尋、開發新的耕種方式，讓新一代的芥菜種子們得以展現生機，更豐盛，讓一群有生命力的芥菜種子得以生生不息，讓許多飛鳥群聚搭窩，讓雄獅旅遊企業成為人與社會的祝福。這是我們共創的雄獅故事，也必將持續創造。

2020年6月30日，就如同30年前一般地，得到王董的允肯與祝福，我得以在世代交替的接力賽中，安心而幸福地交棒，著實要從心裡說：謝謝與是的。謝謝大家的體諒，讓我可以在新冠狀病毒肆虐，王董親力親為帶領幹部與全體同仁，全力拼企業轉型應戰時，我得以自私卻又放心地卸下重擔，不需再無眠無日地征戰，這對我與我的家人是多麼大的福氣，心中充滿感謝與有點點愧疚；但是，反向思考，這又是一個讓新世代接棒，打那美好仗的契機，雖然黑暗滿佈，愁雲環伺，但是，多年來，芥菜種子們已長大成樹，那撥雲見日，再創新新時代的里程已儼然展開，為了這一切美好的事將要來臨，要說聲：謝謝，謝謝有王董持續的領軍與一群新壯年青年的投入；也不禁要說聲：是的，未來，在王董帶領與成樹成蔭的芥菜種子兄弟姐妹們的齊心齊力下，我們一定能讓所有期待與關懷雄獅旅遊的心，獲得驚喜與讚嘆。

雄獅大家庭裏，滿載了雄獅弟兄姊妹們携手共同走過的足跡，是我退休歲月中值得細細品嚐回味的璽品，長留我心，彌足珍貴。雖然從日常營運的職務退休，但銜王董之命繼續擔任公司董事，參與董事會重大決策、財務規劃、薪酬審計等公司治理事項，我責無旁貸，當以多年來雄獅培育之恩，略盡微薄之力，協助代代傳承，再創新時代的美好。

願上帝祝福。

願每一粒芥菜種子創造的美好，是世界邁向更美好的有力見證。