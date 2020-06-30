日本露天推購物2,000元免國際運費

日本露天Ruten Japan今（30）日推出「日露免運振興券」，因國際運費仍居高不下的情況下，日本露天推出的日露免運振興券，即日起至7月6日只要單筆訂單總金額滿台幣2,000元，國際運費統統由日本露天負擔。活動期間每天早上十點鐘於官網首頁公布振興券折扣碼，全平台6,000萬件商品皆可選購使用免運振興券。

日本露天執行長蘇芸表示，全球疫情成為跨境代購業業績爆發的成長加速器，日本露天平台上近期推出的免運活動，民眾反應空前熱烈，台灣消費者對於網購運費十分在意，尤其是動輒數百元、甚至上千元的國際運費更是得精打細算一番。日本露天推出低門檻的免國際運費活動之後，訂單成長大躍進。今日推出的免運振興券，購物滿額門檻再降低至兩千元即可折抵，持續藉由免國際運費的優惠，讓消費者愈來愈愛的跨境網購上因免國際運費更能買好買滿買優惠。