快訊

習近平簽了！「港版國安法」即起正式施行

不滿被分手刺女友心窩致死 莽男見警上門割脖送醫

日本露天推購物2,000元免國際運費

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

日本露天Ruten Japan今（30）日推出「日露免運振興券」，因國際運費仍居高不下的情況下，日本露天推出的日露免運振興券，即日起至7月6日只要單筆訂單總金額滿台幣2,000元，國際運費統統由日本露天負擔。活動期間每天早上十點鐘於官網首頁公布振興券折扣碼，全平台6,000萬件商品皆可選購使用免運振興券。

日本露天執行長蘇芸表示，全球疫情成為跨境代購業業績爆發的成長加速器，日本露天平台上近期推出的免運活動，民眾反應空前熱烈，台灣消費者對於網購運費十分在意，尤其是動輒數百元、甚至上千元的國際運費更是得精打細算一番。日本露天推出低門檻的免國際運費活動之後，訂單成長大躍進。今日推出的免運振興券，購物滿額門檻再降低至兩千元即可折抵，持續藉由免國際運費的優惠，讓消費者愈來愈愛的跨境網購上因免國際運費更能買好買滿買優惠。

振興券 網購 疫情

延伸閱讀

懶人包／「振興三倍券」4大超商預購優惠一次看

你符合嗎？振興三倍券綁信用卡回饋 最多變四倍券

八大公銀拍板 綁台灣Pay振興券回饋加碼到1,300元

台灣便利超商真是世界第一嗎？ 網曝一優點：台灣真第一

相關新聞

震撼！雄獅首度組織大精簡 老董王文傑發千字文感謝

疫情之下觀光旅遊業最痛苦的一頁，雄獅旅遊集團近期人事大精簡，包括多位一級主管、重要幹部陸續退休、離職，雄獅內部於今（30...

華紙搶食手搖茶商機 推「益利」無塑紙杯與紙封膜

永豐餘集團旗下華紙（1905）去年營運創六年來首見虧損，公司今天宣布加速轉型升級，繼前年推出紙吸管後，更進一步發表無塑食...

WeMo Scooter攜手三大停車場業者 擴充大台北區停車格

智慧共享電動機車服務 WeMo Scooter 今年積極推展「移動+」新體驗，推廣更多加值服務。今日宣布攜手停車營運商包...

造節有成 網路家庭獲獎

全台最大電商集團PChome網路家庭去年積極造節，帶動國內電商消費力道，去年的「PChome八月心禮節」獲得亞太區公關界...

迎接「後疫情時代」 遠東新要開發流行口罩

面對「後疫情時代」來臨，遠東新（1402）全力搶食口罩商機，打算與國際品牌客戶合作，開發更具時尚感的Fashion（流行...

南僑抗「疫」 會長陳飛龍：全面性的結構調整突破困境

南僑（1702）今（30）日股東會每股配發2元現金。疫情當前，南僑會長陳飛龍表示，不斷在思考著未來，不敢期望有一天疫情會...

健喬再獲鼻噴劑大單 前十月訂單量已超越去年

生技股健喬（4114） 成新冠肺炎受惠股。有鑑於中國大陸民眾生活型態調整，大幅減少至大型醫院所就醫，改為至基層醫療診所或...

台北紡織展10月中旬登場 史無前例打六折

紡拓會主辦的台北紡織展TITAS自1997年開辦，今年邁入第24屆，今年雖有新冠肺炎疫情，但將如期於10月13-15日展...

大同公司派突襲 提告外資

大同今（30）日將舉行股東常會，改選九席董事。平面雜誌披露，大同公司派與市場派正面對決搶經營權的關鍵倒數時刻，握有大同股...

金管會：大同陸資案調查中

金管會主委黃天牧昨（29）日表示，有關大同陸資案，目前已透過相關機制調查確認中。大同今天將召開股東會改選，如果開完股東會...

寶佳集團兩勢力 撼動資本市場

寶佳少東林家宏團隊提名的鄭斯聰及吳裕國昨（29）日獲選出任華建董事長、總經理，除華建經營權變天，去年還拿下電梯大廠永大經...

美廉社拓點 今年衝800店

三商家購昨（29）日召開股東會，總經理邱光隆表示，旗下美廉社超市目前有738家店，其中北部店占比六成，今年將展店至800...

熱門新聞

趕快查！勞保局新增勞退試算表 一次領、月領算清楚

震撼！雄獅首度組織大精簡 老董王文傑發千字文感謝

中火重啟2號機組 中市府將把台電董事長楊偉甫函送法辦

國巨保訂單 傳MLCC砍價二成

盧秀燕打老虎…罰中火2000萬 函送台電董座

三倍券58家電商白名單出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。