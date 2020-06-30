震撼！雄獅首度組織大精簡 老董王文傑發千字文感謝

疫情之下觀光旅遊業最痛苦的一頁，雄獅旅遊集團近期人事大精簡，包括多位一級主管、重要幹部陸續退休、離職，雄獅內部於今（30）日內部公告，包括總經理裴信祐在內的多位事業體總經理退休生效。

疫情迄今，包括裴信佑在內，雄獅集團共已有四位總座離退，內部透露，這半年來，雄獅人事大幅度精簡，離退人員保守估計逾百人。

雄獅總經理未來將由董事長王文傑兼任。近期，雄獅內部包括裴信祐在內的多位總座陸續離退，裴信祐對此表示，這是世代傳承，應該讓年輕人來帶領公司繼續向前走。

雄獅董事長王文傑今日也對內表示，針對總座裴信祐退休，他深感不捨，但在傾聽裴總的心聲之後，則「欣然同意」。裴信祐未來繼續擔任雄獅的董事職務，持續推動集團世代交接。

因此，王文傑今日以「勇往直前，代代傳承」為題對內發出公開信，信件內容近2500字，他詳述雄獅篳路藍縷從創業迄今的歷程，1985年迄今，雄獅歷經高低潮與起落，也終能在每個時代，化危機為轉機，也詳述裴信祐的貢獻與功績，並暢言對裴總的感謝之意。

此時，新冠狀病毒的流行全球，王文傑在信中透露：5月20日清晨，接到裴總傳來line ，表達退休之意，一時有些錯愕，但仔細讀了裴總提出退休的理由，包括於公：世代交替，傳承接棒的佈局；以及於私：希望能在未來歲月，擁有個人空間，完成一些生活上的新學習。

王文傑説，他反覆思考並於隨後的兩周，約了裴總深談，了解其心意，就欣然同意其總經理職務的退休，不再忙碌於日常經營，但仍擔任公司的董事，繼續以豐富的產業歷練，參與董事會重大決策、財務規劃、薪酬、審計等公司治理事項，傳承經驗，並協助新世代的接棒。

王文傑強調，「裴總是我長期的事業夥伴，乍然退休，委實不捨」，回顧裴總加入雄獅30年的歷程，彷如昨日，略述幾個里程碑，作為感謝，也為年輕一代接棒，跟著我繼續帶領雄獅集團企業轉型升級的同仁們，以為借鏡，彼此學習，並互相砥礪。