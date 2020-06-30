華航、中信銀攜手推聯名卡 第三季上市

航空業受到疫情影響載客率還回不來，華航已經為景氣復甦預做準備，今天宣布將與中國信託商業銀行攜手合作推出「中國信託‧中華航空聯名卡」，全新聯名卡預計於今年第三季正式上市。

華航表示，結合航空旅行與日常生活，刷新飛的自由度，其中更包含四大專屬獨家尊榮禮遇，「哩程的速度、禮遇的寬度、旅程的深度及體驗的溫度」，屆時亦推出各類業界最優的卡友優惠，消費筆筆有「哩」。

全球新型冠狀病毒疫情趨緩，景氣逐漸復甦，配合各國防疫政策、國際航班亦陸續恢復，華航作為國內航空產業領導品牌，與台灣最大發卡龍頭中信銀合作發行聯名卡，將綜合國內航空及金融產業最大效益，同步提升所有會員、卡友的使用體驗與感受。

華航與匯豐(台灣)銀行聯名卡於2020年6月30日結束合約；華航感謝匯豐(台灣)銀行從2010至 2020年長達10年的合作，為華航會員提供各類刷卡優惠及福利，共創會員對華航的品牌忠誠度。去年由中信銀標下新的聯名卡合約，雙方將於第三季推出全新聯名卡。