高雄振興購物嘉年華將滿月 明抽首位百萬汽車得主

高雄市政府為搶攻疫後觀光消費潮、振興商圈經濟，於6月1日至8月31日期間推出「高雄振興購物嘉年華」活動，該活動截至今（30）日止，共已抽出145名「萬元抵用券」、40名「1兩黃金」得主，7月1日更將抽出首輛百萬汽車大獎得主，高雄市政府經發局今提醒民眾記得上網登錄發票，一起加入幸運得主的行列！

經發局指出，近期國內疫情控制得宜、國內旅遊人潮爆增，尤其端午連假期間高雄各著名景點、商圈及夜市紛紛湧現人潮，再搭上市府各局處推出多項好康優惠及消費抽獎活動，吸引不少民眾於假期攜家帶眷，相揪來高雄消費博好康，業者看到景氣復甦的第一波春燕飛來，紛紛加緊腳步備料搶市。

經發局代理局長王宏榮表示，因應中央三倍券即將上路，加上觀光景氣復甦，經發局率先推出「高雄振興購物嘉年華」，獎品及優惠內容十分豐富，包含住宿一晚就送200元抵用券，在高雄市消費滿500元即可至官網登錄發票抽豪禮；觀光局及文化局也同步打出5大觀光景點免費入園，以及7大文化場域門票平日免費、假日優惠，和16個景區商店消費滿500現折100等多項好康，期藉此吸引消費人潮、促進經濟復甦。

他還指出，「高雄振興購物嘉年華」活動甫滿月，某著名夜市就已收到逾4萬張抵用券，讓業者及攤商們信心大振，而「豪禮」抽獎的日日抽5萬元抵用券、週週抽10兩黃金、月月抽百萬汽車，以及最後加碼抽出超級神秘大獎，都將陸續於「雄麻吉」臉書粉絲頁直播抽出，呼籲6月起曾在高雄消費滿500元的民眾，趕緊手刀上官網登錄發票，也許7月1日抽出首位百萬汽車得主就是您。