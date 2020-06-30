立榮、長汎 搶攻振興券商機

搶攻國旅商機！立榮加上長汎假期再出招，搶攻振興券商機，並且推出優惠再加碼，滿千最高現折200元，並且推出「夏季金馬澎 玩出新花樣」活動，讓暑假親子有更多國旅新選擇。

長汎假期推出「振興券滿千現折」的超值回饋，為民眾放大振興券的價值，只要在7月31日前報名金馬澎團體旅遊及自由行(機+酒)產品，即可享有滿1000元現折100元的優惠，7月15日前報名【這夏爸媽好輕鬆】及【金馬澎酒鬼巴士特別版】主題產品，優惠再加碼，滿千可現折200元，長汎假期讓民眾省下荷包，體驗不一樣的台灣之美。

疫後新生活開啟，國內旅遊市場火速回溫，立榮航空與長汎假期攜手，30日於長榮桂冠酒店（台北）舉辦「夏季金馬澎，玩出新花樣」記者會，推出「夏季金馬澎 玩出新花樣」特色旅遊再升級，暑假適逢國內防疫解封，國旅掀起前所未有的新熱潮，「類出國」行程更是超夯產品。

長汎假期力推「夏季金馬澎 玩出新花樣」團體旅遊產品，內容包括立榮航空來回機票、飯店住宿以及升級的特色旅遊。【這夏爸媽好輕鬆】產品於三地分別推出「馬祖船長探索海陸生態遊3日」、「澎湖探險家星空露營趣3日遊」、「金門小兵遊戰地體驗遊3日」，大人為台幣1.28萬元起(含稅)，兒童為1.08萬元起(含稅)。