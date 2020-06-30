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WeMo Scooter攜手三大停車場業者 擴充大台北區停車格

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

智慧共享電動機車服務 WeMo Scooter 今年積極推展「移動+」新體驗，推廣更多加值服務。今日宣布攜手停車營運商包含台灣聯通、俥亭與歐特儀，串連車聯網打造智慧停車經濟生態圈，7月起將陸續新增包含南港車站、板橋車站與捷運景安站商圈等重要交通樞紐，下半年大台北地區將擴大布局近1,000個停車位，提供消費者更便利的智慧騎乘體驗。

WeMo Scooter 積極擴增服務範圍，鎖定重要交通轉乘樞紐、百貨商圈、民生採購、休憩公園等地，提供獨家停車場合作場域。目前合作智慧停車場包含台北101周邊停車場、台北市府府前廣場、臺北文創大樓停車場、台北車站西側、板橋麗寶百貨等重要場域，讓 WeMo Scooter 成為大眾運輸轉乘最佳接軌服務 。

WeMo Scooter 特約合作的柵欄式停車場，採用自主開發的智慧停車場解決方案，消費者無需代幣即可透過App一鍵開啟進入室內外停車場，不需負擔停車費、App內可隨時查看停車場內可租借車輛數量，租還車超方便。

WeMo Scooter 更創造智慧交通服務體驗，結合公共開放資訊，海納台北市路外停車格公開資訊。在專屬App地圖上，即可查看附近路外公有停車格位置，搭配 WeMo Scooter 合作的智慧停車場，消費者即可輕鬆找、智慧停，從騎乘到停車，過程體驗更為簡單方便。

WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示，WeMo Scooter 掌握每天近百萬筆車輛移動路徑大數據，為提升使用者體驗， 從中積極佈局智慧停車場域，大幅減少找停車位的時間與解決停車問題，預計至下半年內可提供近1,000個室內、室外專屬合作停車格。由團隊獨家開發的智慧停車場解決系統，免高額建置成本，能快速提供 WeMo Scooter 用戶停車需求，更舒緩使用者停車需求，期望用以租代買，活化城市空間。

停車場 WeMo 台北車站

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