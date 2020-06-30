南僑抗「疫」 會長陳飛龍：全面性的結構調整突破困境

南僑（1702）今（30）日股東會每股配發2元現金。疫情當前，南僑會長陳飛龍表示，不斷在思考著未來，不敢期望有一天疫情會過去，要想著如何在疫情中求生存，從原料、組織、架構到人員都全面性的結構性調整。

面對全球疫情來勢洶洶，陳飛龍表示，此次疫情南僑將會以「知變、應變、求變、不變」來因應。由於受到疫情衝擊，原本預計2020年200億元營收目標，受到疫情干擾，目標今年營收不能比去年差，下半年要努力追趕，把上半年的下滑缺口補足，南僑只能更很努力，然而外在因素影響還大，都還要持續觀察。

餐飲的部分，因應結構性的改變，願意到餐廳裡面吃的人變少，外送需求多了，要選擇最適合的外送的產品來銷售，保護產品口感、安全性、及時性，不要讓客戶覺得外送品質變差，水準要維持跟在店裡面一樣。像現在社區的店生意很好，但精華地段反而變差，南僑也要因應這樣的改變，因應消費者的不同需求進行調整。

另外，南僑在泰國的計畫，還是依時間表在進行，新擴建的新廠，米果線的設備在疫情前剛好都到了曼谷，相關的工作人員也因為疫情無法回去，就剛好開始進行安裝等，米果生產線6月投產，會開始增加貢獻營收。

另外一條麵包、零食生產線有專利技術，機器設備要由日本進口，原本今年要安裝，因為疫情，相關技術人員無法前來泰國，所以必須等待相關限制開放，預計最快第4季會投產。