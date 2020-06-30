健喬再獲鼻噴劑大單 前十月訂單量已超越去年

生技股健喬（4114） 成新冠肺炎受惠股。有鑑於中國大陸民眾生活型態調整，大幅減少至大型醫院所就醫，改為至基層醫療診所或藥局取藥，帶動鼻噴劑產品上半年大幅成長。健喬表示，下半年鼻噴產品市況看好，已接獲260萬支訂單，大幅超越去年全年138萬支水準，成績亮眼。

健喬於2016年8月與西藏海默尼藥業簽訂之「布地奈德鼻噴劑Besonin（碧適清）」產品授權案，期間銷售屢創佳績。今年上半年出貨量達150萬支，營收達7,085萬元。由於新冠病毒影響，中國民眾生活型態調整，大幅減少至大型醫院所就醫，改為至基層醫療診所或藥局取藥，且「布地奈德鼻噴劑」含有類固醇成分，同時具有抗發炎及免疫調節的療效，促使健喬的鼻噴產品大量成長。

該公司表示，目前已接獲7月到10月260萬支的訂貨量，營收估達1.2億元。合計今年1月-10月份的出貨量加訂貨量，將達410萬支，與2019年整年139萬支的出貨量相比，成長高達198%以上。預估今年前十月碧適清將創造1.9億營業額，表現亮麗。

健喬掌握了鼻噴、MDI定量噴霧吸入劑、發泡劑型及顆粒劑型等四類劑型技術，是第一亦是唯一在台灣同時擁有四大類型呼吸道製劑技術平台的製藥廠，在亞洲也屬於高技術門檻的技術平台。其

為整合集團旗下產品線，避免重複產能，原瑞安大藥廠約為40-45%偏低稼動率，於今年4月30日停工，原產量轉往集團之健喬廠及委外代工廠優良化學，在不影響健喬之總產量之前提下，發揮營運綜效、創造經濟規模效果，使得管理費用下降，有效降低成本、提升產能。預計第三季健喬稼動率可由目前81%，提高至90%。