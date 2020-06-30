快訊

綠議員爆：江啟臣荒腔走板 因侯友宜虎視眈眈

更挺台的溫和鷹派？美國安顧問的抗中政策與對台立場

台北紡織展10月中旬登場 史無前例打六折

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

紡拓會主辦的台北紡織展TITAS自1997年開辦，今年邁入第24屆，今年雖有新冠肺炎疫情，但將如期於10月13-15日展出，並首度提供參展商六折的參展費優惠，以利有意願持續投入國際市場開發的業者，降低參展負擔。紡拓會表示，本屆展覽主題規劃包括複合機能應用、永續環保、智慧紡織、智慧製造及後疫情防護等五大項。

紡拓會表示，今年肺炎疫情延燒的關鍵時刻，國內紡織業者響應政府號召組成「口罩國家隊」與「防護衣國家隊」，讓台灣的防疫成效屢獲各國讚賞。然因歐美各國陸續封城及鎖國，造成全球服飾消費急凍，造成延單和砍單，對台灣紡織業造成極大的衝擊。

因應後疫情時代的數位行銷趨勢，紡拓會今年規劃以展商電子型錄、視訊採購商洽會及展場導覽直播的三管齊下方式，讓我紡織業者與國際買主持續接軌。本屆TITAS採行的數位行銷措施主要包括：建構TITAS參展商的電子型錄，打造線上展覽；並將視邊境開放狀況，延續6月中旬所採行的成功模式，以實體與視訊並行的方式辦理採購洽談會；以及於展場以現場直播的方式，讓無法前來的國際專業買家亦能身如其境的透過直播參觀展覽。

紡拓會表示，在台灣疫情趨緩的前提下，中央流行疫情指揮中心已鬆綁台灣防疫措施，本屆TITAS展報名截止日已延後至7月24日。

疫情 肺炎 視訊

延伸閱讀

新冠肺炎患者是否轉重症？ 清大快篩試片2分鐘就知道

受新冠肺炎感染細胞長出「觸手」播毒 美研究員：非常邪惡

上海新增1例新冠肺炎本土確診 與境外移入相關

世衛籲巴西拋棄意識形態 國家社會團結抗疫

相關新聞

南僑抗「疫」 會長陳飛龍：全面性的結構調整突破困境

南僑（1702）今（30）日股東會每股配發2元現金。疫情當前，南僑會長陳飛龍表示，不斷在思考著未來，不敢期望有一天疫情會...

健喬再獲鼻噴劑大單 前十月訂單量已超越去年

生技股健喬（4114） 成新冠肺炎受惠股。有鑑於中國大陸民眾生活型態調整，大幅減少至大型醫院所就醫，改為至基層醫療診所或...

台北紡織展10月中旬登場 史無前例打六折

紡拓會主辦的台北紡織展TITAS自1997年開辦，今年邁入第24屆，今年雖有新冠肺炎疫情，但將如期於10月13-15日展...

大同公司派突襲 提告外資

大同今（30）日將舉行股東常會，改選九席董事。平面雜誌披露，大同公司派與市場派正面對決搶經營權的關鍵倒數時刻，握有大同股...

金管會：大同陸資案調查中

金管會主委黃天牧昨（29）日表示，有關大同陸資案，目前已透過相關機制調查確認中。大同今天將召開股東會改選，如果開完股東會...

寶佳集團兩勢力 撼動資本市場

寶佳少東林家宏團隊提名的鄭斯聰及吳裕國昨（29）日獲選出任華建董事長、總經理，除華建經營權變天，去年還拿下電梯大廠永大經...

美廉社拓點 今年衝800店

三商家購昨（29）日召開股東會，總經理邱光隆表示，旗下美廉社超市目前有738家店，其中北部店占比六成，今年將展店至800...

華建經營層 寶佳人馬進駐

寶佳少東林家宏團隊拿下大華建設，完成最後一哩路。華建昨（29）日公告新任董事長、總經理職位，都由寶佳提名的董事人選鄭斯聰...

新冠解藥世界盃 台廠不缺席

美國新冠疫情擴大，台廠獲選加入美國抗疫國家隊。美國生物醫學先進研究與開發局（BARDA）主導下，台廠已有多家新藥公司獲選...

遠雄U-TOWN 330企業進駐

早在政府推行工業區立體化方案，加速帶動廠辦立體化之前，一手打造內科廠辦總部聚落、興建110棟、擁有300萬坪廠辦經驗與實...

汐止CP值高 企業總部設置熱區

為大力推動台灣生技產業，政府規劃從南港一路向東發展到汐止，打造由中研院主導的國家級生醫產業聚落。政府政策的布局，同時也讓...

南港、汐止 打造最大生技聚落

在全球疫情衝擊下，許多科技、製造業為了分散市場風險，將高端製程遷回台灣，其中原本就是台灣強項的生醫產業，近兩年聚落聚焦南...

熱門新聞

中火重啟2號機組 中市府將把台電董事長楊偉甫函送法辦

國巨保訂單 傳MLCC砍價二成

三倍券刷卡預購、ATM領兩千 手續費政府全付

趕快查！勞保局新增勞退試算表 一次領、月領算清楚

如何不排隊領紙本三倍券？經濟部教大家這一招

盧秀燕打老虎…罰中火2000萬 函送台電董座

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。