台北紡織展10月中旬登場 史無前例打六折

紡拓會主辦的台北紡織展TITAS自1997年開辦，今年邁入第24屆，今年雖有新冠肺炎疫情，但將如期於10月13-15日展出，並首度提供參展商六折的參展費優惠，以利有意願持續投入國際市場開發的業者，降低參展負擔。紡拓會表示，本屆展覽主題規劃包括複合機能應用、永續環保、智慧紡織、智慧製造及後疫情防護等五大項。

紡拓會表示，今年肺炎疫情延燒的關鍵時刻，國內紡織業者響應政府號召組成「口罩國家隊」與「防護衣國家隊」，讓台灣的防疫成效屢獲各國讚賞。然因歐美各國陸續封城及鎖國，造成全球服飾消費急凍，造成延單和砍單，對台灣紡織業造成極大的衝擊。

因應後疫情時代的數位行銷趨勢，紡拓會今年規劃以展商電子型錄、視訊採購商洽會及展場導覽直播的三管齊下方式，讓我紡織業者與國際買主持續接軌。本屆TITAS採行的數位行銷措施主要包括：建構TITAS參展商的電子型錄，打造線上展覽；並將視邊境開放狀況，延續6月中旬所採行的成功模式，以實體與視訊並行的方式辦理採購洽談會；以及於展場以現場直播的方式，讓無法前來的國際專業買家亦能身如其境的透過直播參觀展覽。

紡拓會表示，在台灣疫情趨緩的前提下，中央流行疫情指揮中心已鬆綁台灣防疫措施，本屆TITAS展報名截止日已延後至7月24日。