嘉義馬稠後二期園區公告招商 標售均價每坪4.35萬起
嘉義縣政府今（29）日公告，與台糖公司合作開發的馬稠後產業園區後期產業用地正式招商，即日起至8月14日止受理廠商申購，預計整個園區可吸引250家廠商進駐，每年至少可創造800億元產值。
馬稠後產業園區總計可提供約112公頃的產業用地，預計分三梯次標售，首批有智慧機械、智慧健康科技等二個專區，共34個坵塊、32.7公頃，標售均價為4.35萬元起標，為目前全台地價最便宜的產業園區。
據了解，馬稠後一期園區稍早標售最後一塊約1萬710坪土地，吸引8家廠商競標，最後由伺服器機殼廠勤誠以5.51億元標下，換算每坪單價達5.15萬元，顯示馬稠後產業園區搶手的程度。
目前，馬稠後一期園區進駐廠商除了勤誠之外，還有車燈大廠帝寶工業、電動巴士領導品牌凱勝綠能科技、知名餐飲集團饗賓餐旅、醫療電燒刀製造廠廣興建等。
嘉義縣政府先前辦理園區招商說明會時，台灣機械公會副理事長魏坤池帶領多家廠商會員代表參加，他說，業界均看好馬稠後園區後期招商，此區地價便宜，交通便利，生活機能佳，許多會員都有意標購投資。
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