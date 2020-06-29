交通部砸1,047億元 台鐵中壢到桃園段全面地下化

國發會今（29）日通過交通部「台鐵都會區捷運化桃園段地下化計畫建設計畫」綜合規劃報告，總經費1,047億元，預訂行政院核定後10年內完工營運。

國發會指出，該計畫預計增設（新北）鳳鳴、中路、桃園醫院（永豐）、中原及平鎮等5座通勤車站，地下化建設完成後，從鳳鳴至台66快速道路，將成為長18公里、寬25至40米的綠色桃園大道，串連桃園、中壢兩大都會區，成為北北桃一小時軌道生活圈的綠色運輸廊道。

國發會表示，台鐵桃園段路廊寬度不足，與住宅區鄰接，沿線居住人口密集，2009年台鐵高架化計畫核定後，因為貼近民房，對於沿線景觀、噪音、交通等影響衝擊過大，桃園市政府協商新北市政府研提優化方案，改為地下化方式辦理，期使北北桃鐵道模式一致化。

國發會表示，該案桃園鐵路地下化全長約17.945公里，路線起點在新北市鶯歌區鳳鳴陸橋北側，至桃園市平鎮區台66線南側，計畫除連通整合既有的桃園、內壢及中壢車站前後站空間，擴大核心地區外，預計增設5座通勤車站，沿線將拆除8個高架橋、8個地下道，消除20個平交道，地下化工程竣工後，鐵路與捷運系統將形成便利的公共運輸路網，整合台北、新北、桃園的交通系統，形成三地通勤骨幹，成為北北桃一小時軌道生活圈的綠色運輸廊帶。

交通部表示，該案總經費1,047億元，預計行政院於今年7月核定後，9年後既有桃園、中壢、內壢等3車站完成地下化並營運；而隔一年，新增5座通勤車站地下化完工並營運。

至於預算分配，國發會副主委游建華表示，該案總經費1,047億元中，75%由中央負擔，25%由地方負擔。至於地方土地開發淨收益，75%歸中央，25%歸地方。