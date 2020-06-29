上銀科技 獲選商標行政保護十大典型案例

上銀科技（2049）積極發展自有智慧財產權，獲選大陸國家智慧財產權局「2019年度商標行政保護十大典型案例」，並於世界智慧財產權日，在官方微信公眾號、官方微博權威發佈。

今年4月初，大陸國家智慧財產權局組織開展了「2019年度智慧財產權行政保護典型案例」評選活動，候選案件必須具有特殊性、代表性、典型性及關注度，當選具有較高難度。

上銀科技以「紅、綠、黑顏色組合」顏色商標侵權案，經過地方推薦、網路投票、專家評審等許多評選環節，在全國眾多候選案件中脫穎而出。

上銀集團總裁卓永財表示，上銀自創立以來，即以研發創新及自有品牌作為經營主軸。「HIWIN」品牌行銷全球，就商標權部分，先在日本、德國等高科技國家註冊，慢慢再發展至開發中國家、東南亞，甚至非洲等地。

截至2019年底，上銀已於全球88國申請商標權，其中80個國家已註冊，8個國家在申請中。至於專利權部分，就2018年數據顯示，上銀共擁有2,740件專利，其中發明專利2,062件，實用新型585件，設計專利93件。

卓永財表示，上銀未來將持續創新並發展自有智慧財產權，以確保營業利益及維護股東與員工權益，榮耀HIWIN品牌價值，提升產品全球競爭力，為MIT台灣製造加分。