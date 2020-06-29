快訊

中火重啟2號機組 中市府將把台電董事長楊偉甫函送法辦

地牛翻身！東部外海規模5.2 宜蘭最大震度3級

上銀科技 獲選商標行政保護十大典型案例

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
上銀科技致贈錦旗給上海市嘉定區市場監督管理局，感謝其對於打擊商標侵權、營造良好營業環境所作的努力。上銀科技提供
上銀科技致贈錦旗給上海市嘉定區市場監督管理局，感謝其對於打擊商標侵權、營造良好營業環境所作的努力。上銀科技提供

上銀科技（2049）積極發展自有智慧財產權，獲選大陸國家智慧財產權局「2019年度商標行政保護十大典型案例」，並於世界智慧財產權日，在官方微信公眾號、官方微博權威發佈。

今年4月初，大陸國家智慧財產權局組織開展了「2019年度智慧財產權行政保護典型案例」評選活動，候選案件必須具有特殊性、代表性、典型性及關注度，當選具有較高難度。

上銀科技以「紅、綠、黑顏色組合」顏色商標侵權案，經過地方推薦、網路投票、專家評審等許多評選環節，在全國眾多候選案件中脫穎而出。

上銀集團總裁卓永財表示，上銀自創立以來，即以研發創新及自有品牌作為經營主軸。「HIWIN」品牌行銷全球，就商標權部分，先在日本、德國等高科技國家註冊，慢慢再發展至開發中國家、東南亞，甚至非洲等地。

截至2019年底，上銀已於全球88國申請商標權，其中80個國家已註冊，8個國家在申請中。至於專利權部分，就2018年數據顯示，上銀共擁有2,740件專利，其中發明專利2,062件，實用新型585件，設計專利93件。

卓永財表示，上銀未來將持續創新並發展自有智慧財產權，以確保營業利益及維護股東與員工權益，榮耀HIWIN品牌價值，提升產品全球競爭力，為MIT台灣製造加分。

上銀科技 智慧財產權 商標

延伸閱讀

獨／妖怪村走入歷史？ 牛哥上周寄出商標權存證信函

從商標申請案看產業熱度 農業食材居首 金融、醫事居次

您的創作是商標戲仿還是商標侵權？

「雙十一」能否註冊為商標？兩岸看法大不同

相關新聞

大巨蛋偷裝吸音棉？遠雄：遭稽查機房會全部拆除

針對議員爆料大巨蛋偷裝吸音棉一事，對此遠雄企業團今（29）日發表聲明表示，目前大巨蛋正在施作14項防災維護公共安全工項中...

大型商城進駐青埔 大江購物中心獨家「時時香」助陣

位於高鐵桃園站附近青埔商圈，今年7月份將有新光影城複合式商場、宜家IKEA旗艦店等大型商場陸續開幕，讓南桃園、中壢周邊成...

台北港1.9公頃產專區招商 瞄準智慧製造產業

後疫情時代來臨，新北市府釋出八里台北港特定區第二種產業專用區公有土地，以串連新北市各大產業區、工業區及鄰近基隆港與中正國...

西部第一支養殖青年聯誼會成軍 助漁業青農經驗交流

嘉義縣養殖青年聯誼會為台灣西部縣市第一支養殖青年組織，今天上午舉辦成立大會，邀請嘉義大學教授、神農獎得主林篤毅、百大青農...

精障者求職不平等待遇高達5成 北市建構多元就業服務

根據衛福部2016年身心障礙生活及需求調查，精神障礙者在求職時，遭遇不平等對待比率高達50.36%。另外，身心障礙者工作...

竹市推SBIR助中小企業 林智堅參訪亮點光學實驗室

新竹市長林智堅今化身研究員參訪全台唯二可「量產」矽水膠隱形眼鏡的亮點光學實驗室，林智堅說，竹市與中央合作SBIR補助，幫...

一錯30年！私人露台變成公共避難平台 建商陳情

高雄軟體園區開發業主國城建設雖是港都知名建商，但面對僵化的法規及官僚仍有無助的時候。國城建設董事長蔡麗環最近向高市府陳情...

保二總隊基地成新北首例策略性都更 還有4處評估中

警政署保二總隊既有廳舍老舊且土地利用度低，配合中央土地活化，新北市政府今公告劃定中和區保二總隊基地作為TOD都市計畫案的...

火龍果智慧轉型 大數據、區塊鏈科技突破冬季產果

位在屏東縣里港鄉的大龍王農場4年前在清華大學智慧農業辦公室協助輔導下，採用清大AIoT技術打造精準農業，利用各式環境微小...

連米都能分批取貨！美廉社明年推「美廉糧倉」專區

三商家購總經理邱光隆今（29）日指出，分批取貨方面，目前僅有咖啡，以傳統小白單登記；不過等CRM建置完畢，明年自有APP...

家樂福併購案 美廉社：頂好也曾來接觸過

家樂福併購頂好超市等，旗下有「美廉社」品牌的三商家購表示，頂好先前也來接觸過，評估兩者定位不同，對美廉社營運無直接影響。...

美廉社新ERP系統修復完畢 今年營運有望比去年亮眼

三商家購（2945）今（29）日召開股東會。三商家購總經理邱光隆表示，去年旗下美廉社導入新ERP，初期造成門市操作不順，...

熱門新聞

2個月剩6千！他這樣花10萬紓困貸款 網大罵：浪費國家資源

振興三倍券將上路 留意12項使用限制

經濟部：禁用現金收購三倍券 遭檢舉將開罰不得兌現

5G晶片出貨旺 聯發科追單 台積電進補

三倍券買醫級口罩一片3元 美廉社備500萬片7月1日領牌

好消息！美疫情擴大 逸達新冠用藥臨床直送二期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。