最資深的生技會計師曾惠瑾退而不休 行程滿到下個月

深耕台灣生技醫藥產業十餘年的資誠會計師事務所副所長曾惠瑾，將於6月30日屆齡退休。

對於此次退休，曾惠瑾笑著說，她是屆齡退休退，退休後將轉為資誠聯合會計師事務所榮譽副所長，她還在行業內繼續協助生技產業的客戶。尤其最近國內生技醫療產業相當蓬勃，她的行程表已經滿到下個月了。

曾惠瑾過去擔任過多家生技公司的簽證會計師，服務國內上市櫃生技公司財務查核與管理已經多年，堪稱業界最資深的生技領域會計師。

她也擔任社團法人國家生技醫療產業策進會產業合作委員、台灣生物產業協會監事及等職位，同時在環球生技月刊中，被列為台灣生醫產業十大女掌門。

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）為全球第一大會計專業服務機構PwC一員。曾惠瑾執業超過30年，特別熟悉生技醫療產業，並成功輔導國內不少知名的上市櫃生技公司如台灣微脂體、安成國際藥業、智擎生技等20餘家生技公司成功上市櫃。

而資誠聯合會計師事務所生技服務組自2016年正式成立，因應新政府打造台灣為「亞太生技醫藥研發產業中心」，以財稅、會計、及專業顧問角度，提供客戶最佳解決方案。資誠的全球專業團隊長期深耕生技產業，簽證之上市櫃生技公司市值總合約占國內45%，2016年度輔導的IPO家數更居國內之冠。