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應材歡慶文藝季20載 八位藝文界大咖重磅開講

經濟日報 / 記者簡永祥／台北即時報導

為慶祝應用材料公司在台成立30周年，台灣應用材料文藝季今年7月盛大登場，邀請蔣勳、李乾朗、王浩一、王浩威、邢子青、蔡舜任、張耿華及曾煒傑等八位藝文名家擔綱13場公益講座。

台灣應用材料文藝季今年第20屆，今年規劃為期四個月的講座，特別企劃雙講師對談、樂團現場演奏，以及攜手奇美博物館展覽的新媒體藝術講座；首度將美學大師蔣勳常年人氣爆棚的講座改以數位影音形式，收錄成三場信仰與印刷術科技的精彩特輯，不受時空與場域限制，嘉惠全球粉絲皆能同步線上觀看。

今年文藝季呼應蔣勳主題，首次搭配台灣唯一僅存的正體中文活版印刷鑄字廠-日星鑄字行，一同展現台灣保留的繁體中文字型的精髓和美麗。

應材台灣區總裁余定陸表示：「台灣應用材料致力於關懷本地社區，透過文藝季活動，長期承諾及支持社區文化與藝術的發展。20年前，一個起心動念，我們播下了藝文的種子，如今，種子已茁壯成枝葉繁茂的文藝大樹。展望未來，我們持續扮演優良企業公民，為本地藝文盡一份心力」。

7月，文藝季20周年從音樂會講座起跑，由台北愛樂電台資深主持人邢子青在台南成功大學首講，結合愛樂室內樂團的現場演奏，從歐陸古典到台灣民謠，悠揚的樂聲透過導聆剖析，引領聽眾感受東西方音符的交織跳躍。8月，首次影音播送美學大師蔣勳主述的文藝講堂20周年特輯，及東西方信仰與印刷科技的關連與應用，體現科技改變世界，創造美好文明。

9月的城市講座系列中，城市嬉遊文史家王浩一、心理醫師王浩威兄弟合檔為古今英雄把脈診斷，在新竹清華大學展開「歷史英雄，與心理醫生的對話」；古蹟學者李乾朗透過「直探匠心，發現台灣古建築之美」剖視圖及精彩的講述，直擊建築空間的動力與奧祕。神乎其技12小時修復名畫轟動全台的文物修復師蔡舜任「非關修復」，娓娓道出形塑時光在各式文物、材料及藝術品流轉的樣貌；喜愛老樹的王浩一以「旅行老樹，與綠古蹟的對話」分享寶島綠古蹟的趣味故事。

10月，新媒體藝術講座×台灣應用材料30周年特企系列講座揭幕「共識創造-理想與現實的平衡練習」、「數位時代的美學演進」，首度力邀擅長運用科技機械、數位互動，以跨界創作聲名遠播的豪華朗機工張耿華、叁式創意曾煒傑，結合科技共譜具深度與美學的精彩作品。

公益免費講座(除線上講座外)皆採網路事先報名，請至台灣應用材料公益網站：http://www.amtcharity.com。

蔣勳 古蹟 新媒體

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