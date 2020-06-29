逾8千億商機大爆發！進入戰國期 雄獅出三招拚國旅

新冠疫情改變旅遊業生態，原本8,000億的國人出境商機，由｢外轉內｣造成國旅大爆發。隨著國內旅行社紛紛搶做國旅生意，加上國旅幾乎9成是自由行，如何抓到旅遊業的最後一塊浮木，雄獅出3招應對。包括1.發展客製化、高端、主題分眾的國內遊程、2.掌握MICE團訂單、3.提供多元選擇。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，雄獅移植過去出境旅遊的成功經驗，布局一半的員工搶攻國旅商機，同時加大國旅的深度和廣度，可以提供深度、精緻的客製化旅遊服務。國外旅遊的預算需求一般來說比國旅高，但消費者現將旅遊預算轉到國內消費，願意花在國旅的費用提高，行程天數也會拉長，雄獅可以提供符合客製化、高端、主題分眾的國內遊程。

其次，疫情穩定後，國內各大企業紛紛力挺國旅，過往的企業獎勵旅遊或是員工旅遊以海外居多，今年都將改為在國內舉辦，整體商機可觀。游國珍表示，預計MICE團從7月開始需求會陸續出籠，過去雄獅國旅一半是散客，一半是MICE團，目前國旅營收已拉高一倍，但MICE團的營業額還沒有進來，主要是員工旅遊通常需求較長期的規劃，不可能國旅一旺，需求馬上出現，預計第4季需求將有顯著貢獻，是國旅營收還能不能翻倍的關鍵。目前已接到非常多金控公司、直銷公司要將原先的出境旅遊轉成國內旅遊的需求。

此外，雄獅也積極擴大國旅商品另闢財源，以此次和交通部合力推動跳島旅遊為例，預計8月2日起至9月2日每周日從基隆港出發，行經澎湖、金門或馬祖，共5航次，讓民眾可一次體驗澎湖花火節、金門戰地風光、馬祖藍眼淚，雄獅預估郵輪可貢獻今年營收達1億元。游國珍表示，郵輪的好處是可以解決目前離島觀光熱下機位、房間不足的問題，同時也是最有｢國際旅遊度假感｣的旅遊模式。