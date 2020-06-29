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大巨蛋偷裝吸音棉？遠雄：遭稽查機房會全部拆除

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
針對議員爆料大巨蛋偷裝吸音棉一事，對此遠雄企業團今（29）日發表聲明表示，目前大巨蛋正在施作14項防災維護公共安全工項中，多項工程的結構體、機電設備、以及機房內均需施作吸音棉、屬於必要工序。聯合報系資料照／記者楊正海攝影
針對議員爆料大巨蛋偷裝吸音棉一事，對此遠雄企業團今（29）日發表聲明表示，目前大巨蛋正在施作14項防災維護公共安全工項中，多項工程的結構體、機電設備、以及機房內均需施作吸音棉、屬於必要工序。聯合報系資料照／記者楊正海攝影

針對議員爆料大巨蛋偷裝吸音棉一事，對此遠雄企業團今（29）日發表聲明表示，目前大巨蛋正在施作14項防災維護公共安全工項中，多項工程的結構體、機電設備、以及機房內均需施作吸音棉、屬於必要工序；不過，遠雄企業團強調，既然主管機關認為，理應先行申請再行施作，為屏除外界疑慮，遭查之機房吸音棉將全數拆除，待申請核准後，再行鋪設。

另外，關於施工日誌呈報部分，遠雄企業團指出，大巨蛋非政府發包興建工程，因此依法依約並不需要提供施工日誌以供查核，如同台北市政府聯開案、地上權案，同樣在完工後只需交付興建紀錄即可。

遠雄企業團表示，對於吸音棉工序施作部分，集團有三大聲明，第一目前大巨蛋正在施作14項防災維護公共安全工項，其中包括全區地下室完整結構體工程、防洪排水系統等，兩項工程皆需完成機房結構體，而結構體內吸音棉施作皆屬必要的工序。

第二機房在結構工程封閉前，必要先行安裝機電設備，機電設施其中吸音棉為必要工項，因此先行施作。防洪排水工程也需要進行機電測試，設備進入機房供電前，也必須安裝吸音棉，這都是工進與工序之必要，工地認知此為安全工項，而疏漏未經申請。

第三因為僅施作結構體與防洪排水作業，因此204間機房，僅就需要的範圍鋪設吸音棉，並未全區安裝；遠雄企業團強調，既然主管機關認為，理應先行申請再行施作，為屏除外界疑慮，遭查之機房吸音棉全數拆除，待申請核准後，再行鋪設。

另外關於施工日誌呈報一事，遠雄企業團也有三點聲明指出，第一依照營造業法第32條第1項第2款規定，營造業之工地主任應負責辦理按日填報施工日誌，必要時檢送地方主管建築機關備查。因此巨蛋工地案場，皆有按日填寫，以記錄出工數、工項、工進等必要資訊。

第二大巨蛋為台北市政府與遠雄巨蛋公司共同開發之BOT案，非政府發包興建工程，巨蛋公司對於甲方並無估驗請款的必要，因此依法依約並不需要提供施工日誌以供查核。如同台北市政府聯開案、地上權案，同樣在完工後交付興建紀錄即可。

第三目前14項公共安全維護工程進度，在停工期間每月交付安全工項之進度報告，供地方主管機關備查，如有疑慮皆可向主管機關調閱。

遠雄 大巨蛋

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