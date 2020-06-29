反駁名嘴借題抹黑 大同聲明將依法訴究法律責任

大同（2371）股東會將在明（30）日登場，兩派人馬動作頻頻，針對名嘴蔡玉真臉書貼文，大同今（29）日發出書面聲明強調，「媒體人發言如此是非不明，罔顧非市場派股東的人身安全與議事權益，惡意借題抹黑大同基本的維安工作，將依法訴究其法律責任」。

大同聲明表示，蔡玉真在其臉書貼文，說大同頻喊「有中資」、「公司資安有危險」來欺騙社會。但台北地檢署先後起訴鄭文逸及其於台灣的股市炒手張莒華及林振興，起訴書明確記載鄭文逸及林宏信都坦承，欣同及新大同為鄭文逸所實質持有與控制的公司。

大同指出，欣同及新大同負責人林宏信、楊榮光將競選今年董事改選，提供資金的上海龍峰集團負責人任國龍也因涉炒股由北檢通緝中，大同有無非法中資股東，事實勝雄辯。

大同強調，百年大同過去30年來配合國家資訊科技發展與資安需要，協助政府e化，負責內政部、海關、勞保局、國防部、軍情局、軍事安全總隊、軍購局採購中心等單位若干機敏系統建置，若遭非法陸資股東入主，有無國安問題不言可喻。

大同指出，蔡玉真今日在臉書貼文，指摘大同「到處招募公司派臨時聘用的洪英保全。已經在6/23伺候過華映股東，6/30大同股東會擴大辦理，準備好好處理17.8萬非林郭股東等」；大同以聲明回擊蔡玉真，強調蔡的言論不明究理、不負責任。

大同認為，在已有去年股東會鬧場的前車之鑑下，據聞市場派今年將委派逾100名保全人員，總動員人力規模將更甚去年；為保障其他合法股東能順利出席股東會會場，確保參與會議過程的人身安全與議事權益，豈能不預作因應防範?

大同聲明表示，「蔡玉貞為市場派發聲固可理解，但媒體人發言如此是非不明，罔顧非市場派股東人身安全與議事權益，惡意借題抹黑大同公司基本的維安工作，本公司將依法訴究其法律責任」。

大同股東會將選出6席董事與3席獨董，明日將是兩派的決勝日，大同股價今日開平走高，終場收在21.35元，上漲0.5元，漲幅1.66%。