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大型商城進駐青埔 大江購物中心獨家「時時香」助陣

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
中壢大江購物中心外觀。中壢大江購物中心／提供
中壢大江購物中心外觀。中壢大江購物中心／提供

位於高鐵桃園站附近青埔商圈，今年7月份將有新光影城複合式商場、宜家IKEA旗艦店等大型商場陸續開幕，讓南桃園、中壢周邊成為區域發展重鎮。中壢大江購物中心表示，面對同業競爭，積極招商全桃獨家重量級品牌進駐，包括時時香、韓式料理高麗園新概念店等，以及聯名卡友12%餐飲回饋優惠，要鞏固「桃園餐飲第一」龍頭地位。

近年來百貨零售業積極拓點擴大版圖，多以具有群聚效果的商圈為佈局首選，桃園市的鄰近高鐵桃園站的青埔商圈近期備受矚目，擁有廣大的腹地、交通便利等地理優勢吸引民間企業財團願意在此投資，「購物環境寬敞」更是成為商場興建規劃的必備條件。

民眾逛街購物的選擇不再只是市區內連鎖體系的都會型百貨，消費者偏好除了購物、用餐更兼具娛樂休閒的消費模式，也是近年南桃園青埔商圈崛起原因。包括今年7月開幕的國泰置地廣場‧桃園、宜家家居IKEA旗艦店，未來還有環球購物中心A19、大江購物中心二期等接力開幕。

中壢大江購物中心副總經理何旭魁表示，目前館內品牌多元化，包括快時尚品牌ZARA和H&M、高單價輕奢名品的萬寶龍和點睛品等，五樓的SBC星橋國際影城已擴展為20個廳院，一躍成為全台最多影廳的電影院。

何旭魁說，隨著5月底疫情趨緩零確診，中壢大江在今年6月每日業績均有雙位數成長，可見所謂的「報復性消費」也有日漸升溫的趨勢，加上7月15日「三倍券」正式上路再搭配週邊競爭對手進駐開幕等熱門話題，對中壢大江是一大助力。

面臨競爭對手的挑戰，中壢大江購物中心在2017年斥資4億元，將地下一樓打造為6,000坪遊逛街城，集結台、港、日、星、泰、義等異國料理達52家，成為大桃園地區美食餐廳一級戰區，餐飲品牌由「紅花變綠葉」成為金雞母。

為鞏固「桃園餐飲第一」龍頭地位，今年農曆過年後即開始進行餐飲品牌調整，以「全桃獨家、新概念店裝」為招商重點，首先打頭陣的是隸屬於兩班家餐飲連鎖集團旗下的「高麗園銅板烤肉」，以及正在封板趕工、詢問度最高的桃園獨家「時時香RICE BAR」，預計下半年開幕。

大江 餐飲 高鐵

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