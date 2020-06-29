中台灣好玩卡 新竹縣限定版7月限量開賣

迎接後疫情時期的國旅需求大爆發，新竹縣長楊文科號召轄區業者共同振興在地觀光產業，推出「中台灣好玩卡—新竹縣限定版」電子產品，以智慧旅遊概念將觀光資源跨區串聯，規劃多元豐富的旅遊套票搶攻國旅市場。今（29）宣布於7月1日起正式開賣，同時推出商圈消費券買一送一限量2,000套，熱門主題遊樂園套票1元100組限量搶購刺激買氣。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣屬於國際智慧城市，以智慧科技結合觀光旅遊是時下趨勢。「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」以虛擬電子票券方式整合在地觀光，熱門景點及周邊食、遊、購、行等一次搞定，並以「景點輕鬆遊」、「達人導覽」、「交通輕鬆遊」、「主題式套票」、「經典遊程（國旅卡適用）」等5大方向規劃套裝遊程，透過QRcode電子化核銷商品落實無紙化，遊客僅需簡單操作線上購買，即可輕鬆暢遊新竹縣。

首波產品上架主打縣內人氣景點，包含「六福村主題遊樂園」、「小叮噹科學主題樂園」、「綠世界生態農場」、「姜阿新洋樓」、「好客好品希望工場」、「合興車站」等熱門景區，在套票規劃裡更與內灣及北埔商圈當地特色業者，共同發行商圈消費券，包含「彭老師野薑花粽」、「姜太公柿餅農產商行」、「隆源餅行」、「哈客愛擂茶」等，替遊客嚴選最超值的旅遊方案。

楊文科指出，新竹縣7月1日同時啟動「你來玩我買單—觀光振興方案」，凡參加「來趣山上」山脈旅遊經典遊程一日遊或二日遊民眾，可獲300元或700元抵用券，各限量3,000份，可搭配中央振興三倍券、農遊券等，要讓民眾來竹縣「好逛、好買、好好玩」。另外，縣府5月底已率先推出「安心認證旅宿」，讓來竹縣觀光的全國遊客，都能夠安心遊玩、安心住宿。

竹縣府交通旅遊處處長游志祥透露，9月份第二波產品上架規劃中，季節性旅遊及觀光休閒農場DIY體驗產品也將陸續登場，不只推廣新竹縣的自然景觀、農特產品及人文情懷，同時也透過沉浸式體驗遊程，親自參與和互動，更深層地探索竹縣多元風貌。