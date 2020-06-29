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七月壽星有福了 馬拉灣20周年、7月壽星門票只要20元

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
麗寶樂園今年特別舉辦水戰成年禮、大海嘯驚喜彩球、浪漫島嶼婚禮等一系列慶祝活動，並推出「馬拉20 COOL浪慶典」全新表演秀。　圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園今年特別舉辦水戰成年禮、大海嘯驚喜彩球、浪漫島嶼婚禮等一系列慶祝活動，並推出「馬拉20 COOL浪慶典」全新表演秀。　圖／麗寶樂園渡假區提供

七月壽星召集令！歡慶馬拉灣20周年，7月1-31日間，當月壽星本人玩馬拉灣只要20元，此外，於麗寶樂園渡假區消費滿百，憑發票搭摩天輪享只要200元；7月1日起交通部安心旅遊補助開跑，19歲以下學生可以免費玩樂園，看準這波商機，麗寶樂園推出累計三次使用安心旅遊補助優惠者，即可免費玩密室逃脫或搭乘天空之夢摩天輪，同行購買樂園全票者加送優惠券，搶攻暑假爆發的國旅市場。

7月1日即將迎接馬拉灣20歲生日，園方為了歡慶這個特別的日子，發出壽星召集令，尋找7月1日當日壽星一同來到馬拉灣慶生、切蛋糕，還能獲得驚喜生日大禮包。除了當天活動外，7月1-31日凡七月壽星本人至現場票亭出示身分證件購票，只要20元就能暢玩馬拉灣。

麗寶樂園渡假區表示，今年特別舉辦水戰成年禮、大海嘯驚喜彩球、浪漫島嶼婚禮等一系列慶祝活動，並推出「馬拉20 COOL浪慶典」全新表演秀，呈現馬拉族熱情、歡樂的豐收嘉年華，以及經典的電音泡泡趴、抖抖橋、人體龍舟大賽等，精采可期，還有20周年限定版商品全新開賣，可供入園遊客收藏紀念。

交通部觀光局推出安心旅遊補助，讓19歲以下學生可以免費玩樂園，麗寶樂園也釋出加碼方案搶客，凡於探索世界或馬拉灣使用安心旅遊補助者，每次可獲得一張「安心旅遊券」，集滿三張即可免費換密室逃脫或搭乘天空之夢摩天輪乙次；同行的家長或親友，購買樂園全票還加送水陸樂園優惠券，下次重遊只要半價。

麗寶樂園渡假區指出，民國90年7月1日(含)以後出生的本國國民，7月1起於下午四點前攜帶健保卡或身分證正本，到馬拉灣或探索世界入口填資料後即可免費入園，活動期間內不限次數暢玩（一天只能擇一園區使用），活動自7月1日起至政府專案預算用完為止，想要免費玩樂園手腳可要快，活動資訊請至麗寶樂園渡假區官網http://www.lihpaoresort.com查詢，或撥聯絡電話(04)2558-2459。

麗寶樂園 身分證

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