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今夏來台南正流行 KLOOK線上獨賣台南必遊8大文化景點

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
純白色的洋式建築「德記洋行」位於安平樹屋旁，充滿復古氛圍。　圖／台南旅遊網
純白色的洋式建築「德記洋行」位於安平樹屋旁，充滿復古氛圍。　圖／台南旅遊網

根據台南市政府統計，端午連假台南住宿率突破90%、幾近全滿，台南美術館、奇美博物館等熱門景點每日更湧入7,000至上萬名旅客造訪，顯示台南身為國旅目的地的魅力不減。為讓旅客能輕鬆彈性自組台南行程，旅遊體驗預訂平台KLOOK與台南市文化局合作，獨家線上開賣台南必遊八大文化景點。

KLOOK表示，除了經典的「赤崁樓」、「安平古堡」、「億載金城」外，更有空軍眷村改建的新興景點「水交社文化園區」、網美必拍的「山上花園水道博物館」與「1661台灣船園區」、充滿復古風情的「安平樹屋暨原德記洋行」以及全台唯一化石主題園區「台南左鎮化石園區」，經典古蹟到新興景點一網打盡；線上訂票除了能減少現場排隊等候的時間外，使用電子票券直接掃碼入場，也能降低實體接觸風險；更重要的是，在KLOOK線上購買還可享有九折的優惠價格，省時間也省荷包，可以玩得更開心。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，台南一直是國內外旅客深度體驗台灣魅力的熱門目的地之一，也是KLOOK第一個深度結盟的地方政府，從簽訂合作意向書的三個月以來，我們已經成功上架超過100種台南在地旅遊體驗和私房遊程，更成為擁有最多最好玩台南商品的旅遊平台，除了此次獨家開賣八大台南文化景點的電子門票外，未來我們也將持續攜手台南市政府和在地商家，重新點亮台南的獨特魅力和活力，今年夏天就來台南一探究竟。

IG竄紅打卡點：「山上花園水道博物館」、「1661台灣船園區」、「安平樹屋」

台南近年新增許多適合拍照的網美景點，其中「山上花園水道博物館」更是今年新興的熱門IG打卡點之一；去年才正式對外開放的山上花園水道博物館，乘載日治時期衛生工程現代化歷程；踏入園區隨處可見藝術裝置，四周的密林更充滿原始森林感，博物館內陳設著水泵馬達以及濾水結構，旅客可透過光影互動牆面深入了解水道歷史；登上園區後方近200階的步道便能抵達淨水池區，天然石材與仿石塊組合而成的灰色建物上爬滿綠色青苔與侵蝕水痕，與斑駁歷史藍色木門形成強烈對比！

位於安平的台灣成功號，經重新修復及整合周邊景觀環境後，同樣於去年開放並名為「1661台灣船園區」，園區以「新船裝老靈魂」的方式重現台灣17世紀海上盛事之景，空間主體為一艘經1比1比例打造的鄭成功仿古船，船長30公尺，是國內第一艘大型仿古船，紅黑白顏色對比強烈，遠望就像就像一隻停泊在安平的大魚，其吸睛亮眼程度也讓此新園區成為旅客最愛拍照打卡的台南景點之一。

近年爆紅的「安平樹屋」以建築和榕樹共生為特色，牆面滿佈榕樹盤據的氣根，旅客可以步行在木棧道上穿梭於樹屋之間，或往上穿梭在樹冠之中，可見到松鼠與鳥類在樹冠間嬉戲，感受「樹以牆為幹、屋以葉為瓦」的屋樹共生奇景，以及瀰漫在樹屋間的神秘氣氛；在樹屋隔壁的是有著純白色外觀的洋式建築「英商德記洋行」，復古的建築氛圍最適合租套旗袍來此拍照，愈發思古之幽情。

一秒掉落時空隧道：「水交社文化園區」、「台南左鎮化石園區」

台南歷史人文氣息濃厚，以古蹟林立而聞名，有廣受遊客歡迎的台南地標「赤崁樓」與「安平古堡」，砲台和護城河圍繞的紅色城堡「億載金城」，去年底才剛開放的「水交社文化園區」更有「飛機眷村」的暱稱，由空軍眷村改建，是空軍雷虎特技小組的故鄉，日式建築群的屋房瓦舍用水泥台架高，鑲嵌著木頭格子門扇，充滿濃濃懷舊風情；拉開和式拉門，踩在木地板上，坐在矮桌旁吹著電扇，盯著古老的電視盒子，這些生活痕跡在園區中仍歷歷在目；園區內還有架除役F-5E戰機停駐，更吸引眾多旅客前往一探究竟。

「左鎮化石園區」更是全台唯一的化石主題園區，呈現「化石的原鄉」獨特的自然與人文脈絡，超過4,600件館藏，包括猛獁象、劍齒象、古鹿、鱷魚、貝類等生物化石，其演化館中還設置了演化天空，從海洋生物的搶灘戰、曾經稱霸地球的霸主 - 恐龍，一路走到哺乳動物的崛起與興盛，以及史前人類的蓬勃發展，讓旅客從珍貴的化石遺跡親眼感受生物演化的歷程。

去年正式對外開放的台南山上花園水道博物館，為近期熱門拍照打卡點。　圖／KLOOK提供
去年正式對外開放的台南山上花園水道博物館，為近期熱門拍照打卡點。　圖／KLOOK提供

化石 奇美博物館 眷村

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