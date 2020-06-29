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全球首艘復航郵輪！雄獅引進國際郵輪跳島玩法

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
雄獅集團與星夢郵輪合作國內跳島旅遊，「探索夢號」將成為第一艘全球復航的國際郵輪。　圖／雄獅集團提供
雄獅集團與星夢郵輪合作國內跳島旅遊，「探索夢號」將成為第一艘全球復航的國際郵輪。　圖／雄獅集團提供

隨著國內新冠趨緩，國內逐漸解封，國旅市場大幅成長，更掀起一陣「類出國」風潮。雄獅集團與星夢郵輪合作國內跳島旅遊，「探索夢號」不僅將成為第一艘全球復航的國際郵輪，基隆港也是全球第一個復航的油輪母港，而金門、馬祖、澎湖也是疫情後我第一個迎接國際郵輪的離島，更可讓郵輪產業帶動觀光內需領先全世界。

郵輪跳島旅遊預計8月2日起至9月2日每周日從基隆港出發，行經澎湖、金門或馬祖，共五航次，一次體驗澎湖花火節、金門戰地風光、馬祖藍眼淚。在台灣搭郵輪玩跳島是一個全新體驗，不但有媲美國外的離島美景，更能享受國際郵輪上豐富的餐飲娛樂設施和表演，絕對是今夏最有｢國際旅遊度假感｣的旅遊新模式。

今（29）日雄獅集團與基隆市政府合作的星夢郵輪跳島遊記者會，包括交通部長林佳龍、觀光局長張錫聰、航港局長郭添貴、基隆市長林右昌、雄獅集團董事長王文傑、雄獅集團品牌策略總經理游國珍、星夢郵輪業務部副總裁劉曉寧、金門縣副縣長黃怡凱、澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡等貴賓皆蒞臨現場。

交通部長林佳龍致詞時表示，受到這次疫情衝擊，基隆郵輪母港影響特別大，他特別要求超前部署，致力推動國內郵輪跳島旅遊，讓基隆港恢復郵輪母港的地位，此次基隆市政府與雄獅旅遊、星夢郵輪的跳島航線規劃，期盼讓國人透過郵輪旅遊去體驗台灣是個海洋國家，透過郵輪更深入了解跳島旅遊；同時「大船入港」也將帶動內需，除了刺激國旅市場、民眾消費都留在台灣，因郵輪來台後即不得停靠他國港口，所有的補給都將留在台灣，將為我國相關產業帶來莫大的挹注。

雄獅集團董事長王文傑表示，受到疫情影響，跨國旅遊無法預測，原本8,000億的國人出境商機，將由「外轉內」，需求帶動供給面，也是推動國旅重要的驅動引擎，這次首艘國際郵輪在台復航，這是國際盛事，台灣觀光將步入新世紀。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍說，以往選擇搭郵輪度假的年齡層逐漸有年輕化的趨勢，其中又以攜家帶眷、三代同堂的親子族群為大宗，不論是爸媽帶小孩、親朋好友結伴出遊或是孝親之旅，因此，雄獅獨家推出市場唯一四天三夜「Oh海呦！跳島去」航程，一共五個航次，包括：8月2-5日、8月9-12日、8月16-19日、8月23-26日、8月30日-9月2日每周日出發，即日起報名海景房可享優惠價格7,900元起，第三、第四人半價優惠，親子出遊省更多。

郵輪 雄獅 金門

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