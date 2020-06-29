長假效應賞屋客湧現 遠雄之星4天來客300組

上週端午節是解封後第一個連假，不只觀光景點爆人潮，台中建案案場也出現比平日多出一倍以上的賞屋客，且成交比例與速度都加快不少，包括清水「遠雄之星8」、北屯「洲際W」、「總太聚作」；大雅久樘新案、「坤悅雅樂」銷售成績都突飛猛進。

業者分析，因為疫情緩解與市場資金豐沛的影響下，民眾消費信心回升，疫情遞延性買盤與房價上漲的恐慌性買盤，都是促成這一波看房潮的隱性因素。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘指出，疫情發生以來房價未見鬆動，建商趁推案緩衝時間大舉購入土地庫存，土地價格屢創新高，加上人力、物料成本持續上揚，對原本就計畫購屋的民眾產生恐慌性搶購心理，預計下半年房市反彈力道將非常明顯。

其中，遠雄推出的海線大案「遠雄之星」造鎮系列，以低單、低總、高CP值等三大策略，搶攻首購、首換型等自住客，目前「遠雄之星7」已全數完銷。

「遠雄之星」行銷經理錢儀峯表示，最新「遠雄之星8」全案主打灣區唯一頂級運動宅，規劃25至50坪，每坪單價約16萬元，規劃多項全齡化運動公設，包含25米室內標準泳池，還有海線唯一室內籃球場、親子體適能區、溜冰場、桌撞球室、果嶺推桿區等，成功吸引購屋族進場。端午連假短短四天來客破300組，僅6月就創下高達3億元的銷售佳績。

北屯11期總太集團永福地產「洲際W」，因基地位於未來漢神百貨首排，占盡地段優勢，成為11期最受矚目的建案。

「洲際W」擁逾3,000坪廣闊基地，三面臨路且緊鄰雙公園，近期祭出「樹梢景觀戶買房送車位」的限時限量優惠；據現場專案經理透露，端午連假接待中心湧現看屋人潮，吸引60組客戶上門賞屋，總計成交近20戶，相當於每3組來客就有1戶成交，買氣熱絡。

集結重大建設開發的北屯區，以擁有台中最後1字頭房價的廍子重劃區成首購標的。其中，總太地產新案「總太聚作」買氣爆棚，因緊鄰麗園公園具千坪綠地優勢，公設規劃400坪露營區、社區專屬香草花園等，打造全齡化快活居住環境，連假期開始來客量日增三成、成交量提升五成，隨著剛性買盤爆發，短短四天進帳近2億元。

台商大回流不只改變了兩岸經濟生態，全台產業園區更成為熱搜標的，距離中科產業園區最近的大雅區人口翻倍成長，新建案如雨後春筍爭搶科技人的青睞，如久樘開發、坤悅開發、惠國建設都有新案將進場。

尚在潛銷預約中的久樘大雅新案，在端午四天連假中來客量也比平常多出三成，來客數約20至25組，成交5戶。此案基地位在中清路靜巷大林路上，近學府雅環商圈，訴求花園景觀健康宅，配有中空制音樓板、德國橡膠隔音墊等，坪數規劃23至34坪、2至3房，潛銷開價每坪23萬至25.5萬元，吸引大批賞屋客前來。

另外，基地三面臨路，位在中清路與中清北街口的「坤悅雅樂」，鄰近肯德基商圈、大雅黃昏市場、第一公有市場及大雅公園，端午連假預約來客就有逾20組，相比平常假日看屋人潮成長約五成，且有4戶成交，表現不俗，全案銷售已突破七成。