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醫美龍頭愛爾麗辦公益巨星演唱會 首站台南登場

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

府城台南最大卡司的演唱會來了，長期致力於公益的愛爾麗集團將於9月5日於台南文化中心演藝廳舉辦「感謝有你防疫公益演唱會」，由謝祖武、「從從」唐從聖主持，主唱黃品源，歌手包偉銘、紀曉君輪番上陣，還有特別嘉賓「憲哥」吳宗憲共襄盛舉。愛爾麗表示，演唱會將於7月6日在拓元售票系統開始售票，售票總額將全數捐作慈善公益。

台南是愛爾麗醫療集團的大本營，董事長常如山就是府城子弟。常如山表示，25年前他從家鄉白手起家，對台南有著濃厚情感。今年全球受新冠肺炎衝擊，他決定自掏腰包，重金聘請重量級巨星首站在台南文化中心開唱，盼讓因疫情消沉已久的府城鄉親，再次點燃熱情與活力，也藉此感謝醫護警消人員，辛苦防疫來守護台灣，致上最高敬意。

這場公益演唱會星光熠熠，擔任特別嘉賓的憲哥也是台南人。而3月痛失愛妻劉真的歌手辛隆，也在傷心消沉3個月後重回舞台，讓這場公益慈善晚會別具意義。

演唱會 疫情

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