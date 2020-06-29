西部第一支養殖青年聯誼會成軍 助漁業青農經驗交流

嘉義縣養殖青年聯誼會為台灣西部縣市第一支養殖青年組織，今天上午舉辦成立大會，邀請嘉義大學教授、神農獎得主林篤毅、百大青農等人擔任諮詢師，協助45歲以下剛踏入養殖漁業青農進行經驗交流、行銷包裝等，目前已有包含嘉義縣、雲林縣、台南市等46名漁業青年加入。

嘉義縣長翁章梁表示，養殖漁業是嘉義沿海地區很重要的產業，根據統計，未來養殖漁業會大於捕撈漁業，但因環境惡化、氣候極端等問題，造成養殖困難，需投入科技化提高收成成功率，成立組織將能見度加大，政府也會看得見，相關的資源、技術、資金與輔導容易到位。

嘉義養殖青年聯誼會長陳鴻碩表示，青農面對大環境與傳統養殖的不同，需要花費一定的經驗及經費投入智慧養殖，對剛加入養殖業的青農來說，是一大困難，聯誼會的成立透過養殖經驗傳承，可避免他們走冤枉路，也可增加青農投入養殖業的意願。

嘉義縣政府邀請嘉義大學教授陳哲俊、賴弘智、水試所研究員陳鴻議擔任指導老師，並由林篤毅及傑出漁民葉哲維、盧彥伶等人擔任諮詢師，藉由指導老師、諮詢師的輔導團隊指導，創造養殖業新的機會與活力，提升養殖技術、改善漁民收益、強化產業鏈結並深化地方發展與永續漁業等。