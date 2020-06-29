聽新聞
test
0:00 / 0:00
西部第一支養殖青年聯誼會成軍 助漁業青農經驗交流
嘉義縣養殖青年聯誼會為台灣西部縣市第一支養殖青年組織，今天上午舉辦成立大會，邀請嘉義大學教授、神農獎得主林篤毅、百大青農等人擔任諮詢師，協助45歲以下剛踏入養殖漁業青農進行經驗交流、行銷包裝等，目前已有包含嘉義縣、雲林縣、台南市等46名漁業青年加入。
嘉義縣長翁章梁表示，養殖漁業是嘉義沿海地區很重要的產業，根據統計，未來養殖漁業會大於捕撈漁業，但因環境惡化、氣候極端等問題，造成養殖困難，需投入科技化提高收成成功率，成立組織將能見度加大，政府也會看得見，相關的資源、技術、資金與輔導容易到位。
嘉義養殖青年聯誼會長陳鴻碩表示，青農面對大環境與傳統養殖的不同，需要花費一定的經驗及經費投入智慧養殖，對剛加入養殖業的青農來說，是一大困難，聯誼會的成立透過養殖經驗傳承，可避免他們走冤枉路，也可增加青農投入養殖業的意願。
嘉義縣政府邀請嘉義大學教授陳哲俊、賴弘智、水試所研究員陳鴻議擔任指導老師，並由林篤毅及傑出漁民葉哲維、盧彥伶等人擔任諮詢師，藉由指導老師、諮詢師的輔導團隊指導，創造養殖業新的機會與活力，提升養殖技術、改善漁民收益、強化產業鏈結並深化地方發展與永續漁業等。
嘉義縣政府表示，嘉義縣位處北回歸線通過的黃金地帶，擁有絕佳的氣候及環境，沿海鄉鎮養殖漁業主要集中布袋、義竹、東石等地，陸上魚塭規模5800公頃（全國第三），養殖面積近16000公頃，每年魚蝦貝水產物產量5萬噸，產值50億元，海上牡蠣養殖規模全國最大，面積近1萬公頃，產量1萬公噸，產值13億元，是台灣最重要的水產基地。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言