精障者求職不平等待遇高達5成 北市建構多元就業服務

根據衛福部2016年身心障礙生活及需求調查，精神障礙者在求職時，遭遇不平等對待比率高達50.36%。另外，身心障礙者工作轉換數也以精神障礙者最多。為協助就業，台北市衛生局與勞動局合作，推出就業支持服務，藉由職業重建個案管理員及就業服務員的專業協助，媒合思覺失調者順利進入職場。

台北市康復之友協會就業服務督導潘宗育說，精神障礙者在就業過程中，除如同一般人會遇到的不安與挫折，還得面對疾病的症狀干擾，透過模擬職場的工作技能跟情境訓練，能讓精神障礙者在正式踏入職場前，先學會基本的工作技能，更可成功克服精神病症對工作造成的影響。

全家便利商店店長呂小姐也表示，公司剛開始僱用精神障礙者時，員工和員工家屬的確都非常害怕，擔心會有脫序行為，但經過公司和就業服務員多次說明，加上親身相處一段時間後發現，當初的疑慮都是多餘精神障礙者的表現，比一般員工還優秀、做事態度也相當積極熱心。

北市勞動力重建運用處表示，為了協助精神障礙者就業，輔導員會透過就業服務站「就業博覽會」等活動，藉由現場體驗與觀摩，讓精障者了解求職階段須歷經之過程，並依參與對象能力，規劃職業訓練認知概念團體課程與職場體驗訓練等，透過實地工作訓練，提升精神病人職業功能。