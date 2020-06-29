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竹市推SBIR助中小企業 林智堅參訪亮點光學實驗室
新竹市長林智堅今化身研究員參訪全台唯二可「量產」矽水膠隱形眼鏡的亮點光學實驗室，林智堅說，竹市與中央合作SBIR補助，幫助中小企業創新研發，亮點光學就是2018年成功案例，藉由補助開發出抗菌又透氧的矽水膠隱形眼鏡，外銷至歐洲，今年SBIR已受理申請，總補助金額達2400萬元，藉由創新讓企業可拓展通路、增加營收。
產發處表示，竹市地方型SBIR已辦理第8年，每年補助超過25間企業，成功案例包含毛孩尿液的檢測筆、在家就能釀啤酒的智能化精釀啤酒配方系統等。促進企業創新，除持續輔助具地方特色的產業領域，今年特別針對香山機械、製造業與設計導入的研發計畫及受疫情影響的企業，給於加分鼓勵。
產發處指出，竹市SBIR專案即日起至7月24日受理申請，共計2400萬元鼓勵創新，每家企業最高補助100萬元，今年將計畫申請升級為「全面線上申請」的方式，並鼓勵企業攜手合作「聯合申請」。為協助企業申請流程順利、提高獲補助成功率，市府將舉辦免費「廣宣說明會」與「計畫書撰寫及簡報技巧課程」，邀竹市內中小企業踴躍報名參加。
亮點光學說，公司成立不到5年，透過SBIR補助，從過去以代工升級成創立自有品牌安沛適，他們是全國第一家擁有「抗菌結合透氧」矽水膠隱形眼鏡技術，此款隱形眼鏡讓眼睛不會酸澀，更可減少水腫、眼紅狀況發生，更因此銷往海外，去年獲利也增加2千萬營收。
林智堅說，在新冠肺炎疫情衝擊下，市府考量企業面臨嚴峻的市場考驗，更須將心力放在研發與營運規劃上，呼籲企業勇於來申請SBIR補助，讓政府與企業一起攜手創新，讓企業能擴大產品通路，營收也能高成長。市府也正積極推動竹科x計畫，將打造公道五路成為新竹市重要的科技廊帶，完成後預計可增加400億產值，創造1萬個就業機會。
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