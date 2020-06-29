一錯30年！私人露台變成公共避難平台 建商陳情

高雄軟體園區開發業主國城建設雖是港都知名建商，但面對僵化的法規及官僚仍有無助的時候。國城建設董事長蔡麗環最近向高市府陳情，要求更正一棟30年舊建築屋頂避難平台的面積；由於全案造成嚴重影響，國城建設總經理洪平森進一步向監察院陳情，尚在等待回覆中。

資深建商說，洪平森、蔡麗環是國內建築業知名夫妻檔，洪平森除了曾任高雄縣建築公會理事長外，並擔任台灣省建築投資公會理事長，具全國影響力。

15年前在大家不看好的情況下，洪平森、蔡麗環決定投資開發高雄軟體園區，如今高軟園區成為南部數位內容和文創產業重鎮，為目前「亞洲新灣區」的繁榮立下重要基石。

蔡麗環表示，6月中旬向市府陳情，要求依行政程序法第101條規定，更正一棟建築的屋頂避難平台面積。

蔡麗環指出，此建案誤寫、誤算的明顯錯誤，是因建築師大意引起，高雄市政府工務局於審查使用執照申請時，也沒有發現這項錯誤，導致嚴重影響建築物使用，私人露台變成公共屋頂避難平台。

蔡麗環說，「這是專業上的錯誤，苦果不應由人民承擔」，雖然一錯30年，但是發現錯誤就應依法更正、亡羊補牢，以維護人民權益。

資深建商指出，從使用的角度，露台與公共平台最大的區別在於，露台是私人空間，此案的露台也完全屬於私人領域，沒有任何公共通道可以到達此區；換言之，要到此區一定要經過私人領域，顯然不符一般對公共空間的認知。

洪平森表示，全案進一步衍生出行政機關不能「依法行政」的爭議，已經在6月22日進一步向監察院提出陳情，希望能獲得政府重視。