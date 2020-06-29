火龍果智慧轉型 大數據、區塊鏈科技突破冬季產果

位在屏東縣里港鄉的大龍王農場4年前在清華大學智慧農業辦公室協助輔導下，採用清大AIoT技術打造精準農業，利用各式環境微小感測器把關農作物狀態與人員動態，運用無人機、衛星空拍與影像分析，節省人力物料成本與掌握火龍果最佳採收期，有效推動屏東夏產火龍果轉型為冬產火龍果。

屏東縣政府農業處指出，全國農業金庫子公司農金資訊公司在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用補助計畫」指導，與縣府合作推動在地農場「應用AI協助火龍果冬季產果技術之擴散推廣」，該計畫結合產學專家。

屏東縣長潘孟安說，火龍果從恆春滿州到苗栗都有火龍果，產量面積大，隨時可以買到吃到，屏東火龍果面積占台灣四分之一產量，若一味仰賴國內市場競爭，競爭力不那麼強。大龍王農場以外銷為主。農場朝著機械化、智慧化管理，是面對農村人口高齡化、少子化很重要的趨勢，「每個火龍果都有QRCODE」，展現農業與工業結合成果。

清華大學電機資訊學院長黃能富說，農場實現三個AI技術，第一個AI照光，晚上照光做產期調節，晚上照光燈3萬盞，每個月電費平均19萬，透過人工智慧算出每天照光照多少最合適，節省成本，更精良，電費節省約三成。

黃能富說，第二個AI選果，採收後，有裂果，蚊蟲叮咬，以往靠人工挑選，透過影像分析形狀、表皮、選果。第三個AI，疏花授粉，一支火龍果會有很多花苞，有的3個、4個，只要留一朵花包，透過智慧眼鏡，疏花時，看到匡起來，每個工人留的花朵一樣大，就節省5、6倍時間，「讓沒有經驗的人做對的事情」。

黃能富說，火龍果也印上QRCODE，手機一掃看到火龍果種植過程，農場、數據、分級與物流等，對消費者，食品安全有更高信心，所有的數據端都存在區塊鏈，是不可以被竄改，有更高可信度。

大龍王農場第二代經營者劉奎麟說，透過合作，空拍機了解農場慨況，預估產量。土壤偵測了解土地情況， GPS定位系統了解農場工作項目與紀錄。農場面積約11公頃，引進智慧化農場後，所需的人力是之前的三分之一。