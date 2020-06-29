美廉社新ERP系統修復完畢 今年營運有望比去年亮眼

三商家購（2945）今（29）日召開股東會。三商家購總經理邱光隆表示，去年旗下美廉社導入新ERP，初期造成門市操作不順，使營收與獲利不如預期，連促銷都做不了，去年可說在最低點，不過系統修復完畢，今年營運一定會比去年亮眼。

他也指出，今年將加速展店，截至目前為止，店數達738家，其中北部店鋪占六成；法人認為，去年美廉社受系統影響，展店步伐慢，今年有機會加速展店，全年達800家。

邱光隆表示，以前公司自行開發系統，但因部分內容無法符合目前需求，故導入新ERP，引進SAP（思愛普）系統，卻產生水土不服的問題。

原因在於美廉社是首家「全面」導入此系統的零售業者，只是美廉社店數多，交易量大易塞住，商品進出效率也受影響，無法做促銷，系統還無法即時修復，除非停業多天處理，「這就像每天起床，感覺天都是暗的」。去年10月內部聘請SAP專家後，12月修復完畢，去年年底進銷存已回到2018年速率。

三商家購今年因疫情關係，美廉社優勢是離消費者家近，今年前五個月即有不錯表現，累計營收53.6億元，年增9.9%，同店成長率年增7%，6月更是亮眼，單月甚至比前五個月營收高，在社區的美廉社亦不受連假返鄉影響，加上天氣高溫，帶動冷飲商機。

另外，去年美廉社推出無人便利架「Office Mart」，需透過手機APP付款，但目前僅在內部測試，僅少數便利架，導入友好廠商辦公室。邱光隆說，還未正式推出，是因去年系統不穩定，待CRM架構完畢，明年即可正式對外推廣。