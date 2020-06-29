是方通過派發現金股利8元 看好下半年營運優於上半年

是方電訊（6561）今（29）日舉行股東會，會中通過派發現金股利8元，展望未來，是方總經理劉耀元指出，IoT、5G、雲端、AI將是未來電信及網路服務發展之重點，看好下半年雲端IDC 持續走強，預期下半年營運將優於上半年，全年獲利表現成長幅度會與往年相同。

是方股東會通過派發現金股利8元，較前一年度成長0.5元。是方去年營收24億元，年增5.6%， 稅後淨利為5.46 億元，年增12%，每股盈餘（EPS）為7.83 元，全年營收及獲利再創新高。

劉耀元表示，4G 及未來 5G 行動上網之普及化勢必帶動網路應用之蓬勃發展，同時社群網站、網路直播及影音串流等服務不斷推陳出新，帶動上網市場需求之變化。

劉耀元指出，由於5G頻譜高費用之競標，將影響台灣行動業者服務之獲利，且國內電信市場的語音話務量持續下滑及行動上網 ARPU 不斷降低，都導致傳統電信業者獲利呈現下滑趨勢，電信市場競爭將更形激烈。

不過，受惠雲端服務市場蓬勃發展，依據 Rightscale 2018 年之市場調查，1000人以上之企業有混合雲需求者佔 72%，國際大廠已相繼在台灣推出各項企業混合雲服務，使得台灣雲端市場正加速成長。

劉耀元認為，IoT、5G、雲端、AI將是未來電信及網路服務發展之重點，對相關服務之佈局將牽動未來電信市場競爭版圖之變化。

是方今年有四大營運目標，包含擴建雲端百貨平台，透過 CCX 雲端交換中心，連接前 10 大國際雲服務業者，加速推廣企業混合雲及多雲的服務。新增台北到新加坡及到東京之海纜頻寬，延伸網路服務到新加坡及日本，擴大國內外網路涵蓋區域，提供企業最佳之網路與雲端服務解決方案。持續擴大 TPIX 服務規模，爭取新會員之加入及訊務量之提升。下半年將推廣智慧健康雲服務，創造市場服務的差異化，拓展華人健康管理市場。

是方以電信中立的 IDC 機房服務為基石，並以數據網路及雲端服務為雙成長主軸，擴大服務區域到香港、日本及新加坡，與 AWS、Microsoft、Google、IBM 等國際雲端服務大廠及國內業者共同合作，依產業別推出不同的雲端資通訊解決方案，吸引國際及國內企業客戶使用相關服務，提升公司的整體經營績效，努力朝向東亞地區電信樞紐及企業雲端商務應用中心之市場定位邁進。