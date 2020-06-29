快訊

《阿基拉》經典意義：日漫分「大友克洋以前・以後」？

是方通過派發現金股利8元 看好下半年營運優於上半年

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
是方電訊今（29）日舉行股東會，前排由左至右為總經理劉耀元、董事長吳彥宏。 記者吳凱中/攝影
是方電訊今（29）日舉行股東會，前排由左至右為總經理劉耀元、董事長吳彥宏。 記者吳凱中/攝影

是方電訊（6561）今（29）日舉行股東會，會中通過派發現金股利8元，展望未來，是方總經理劉耀元指出，IoT、5G、雲端、AI將是未來電信及網路服務發展之重點，看好下半年雲端IDC 持續走強，預期下半年營運將優於上半年，全年獲利表現成長幅度會與往年相同。

是方股東會通過派發現金股利8元，較前一年度成長0.5元。是方去年營收24億元，年增5.6%， 稅後淨利為5.46 億元，年增12%，每股盈餘（EPS）為7.83 元，全年營收及獲利再創新高。

劉耀元表示，4G 及未來 5G 行動上網之普及化勢必帶動網路應用之蓬勃發展，同時社群網站、網路直播及影音串流等服務不斷推陳出新，帶動上網市場需求之變化。

劉耀元指出，由於5G頻譜高費用之競標，將影響台灣行動業者服務之獲利，且國內電信市場的語音話務量持續下滑及行動上網 ARPU 不斷降低，都導致傳統電信業者獲利呈現下滑趨勢，電信市場競爭將更形激烈。

不過，受惠雲端服務市場蓬勃發展，依據 Rightscale 2018 年之市場調查，1000人以上之企業有混合雲需求者佔 72%，國際大廠已相繼在台灣推出各項企業混合雲服務，使得台灣雲端市場正加速成長。

劉耀元認為，IoT、5G、雲端、AI將是未來電信及網路服務發展之重點，對相關服務之佈局將牽動未來電信市場競爭版圖之變化。

是方今年有四大營運目標，包含擴建雲端百貨平台，透過 CCX 雲端交換中心，連接前 10 大國際雲服務業者，加速推廣企業混合雲及多雲的服務。新增台北到新加坡及到東京之海纜頻寬，延伸網路服務到新加坡及日本，擴大國內外網路涵蓋區域，提供企業最佳之網路與雲端服務解決方案。持續擴大 TPIX 服務規模，爭取新會員之加入及訊務量之提升。下半年將推廣智慧健康雲服務，創造市場服務的差異化，拓展華人健康管理市場。

是方以電信中立的 IDC 機房服務為基石，並以數據網路及雲端服務為雙成長主軸，擴大服務區域到香港、日本及新加坡，與 AWS、Microsoft、Google、IBM 等國際雲端服務大廠及國內業者共同合作，依產業別推出不同的雲端資通訊解決方案，吸引國際及國內企業客戶使用相關服務，提升公司的整體經營績效，努力朝向東亞地區電信樞紐及企業雲端商務應用中心之市場定位邁進。

雲端服務 5G 股東會

延伸閱讀

謝金河：「這功能」是台灣強項、勝過新加坡 應趁機做大資本市場

李顯揚：不談家庭糾紛 有權利參與政治對話

端午連假花東觀光客爆量 業者看好成國旅新起點

防疫成效勝美國 歐旅遊業看好復甦

相關新聞

杜拜解封！阿聯酋航空承載國際旅客重返杜拜

杜拜政府宣布自2020年7月7日起解除邊境限制，開放國際旅客入境。機上防疫措施不能少，在確保所有旅客及社區健康安全的情況...

是方通過派發現金股利8元 看好下半年營運優於上半年

是方電訊（6561）今（29）日舉行股東會，會中通過派發現金股利8元，展望未來，是方總經理劉耀元指出，IoT、5G、雲端...

八貫不畏疫情業績逆勢飆 拚今年底上市

國內TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料大廠八貫（1342）逆勢受惠疫情，今年以來旗下醫療類產品訂單不減反增，為加速...

即日起AirAsia申請退票 信用帳戶可當日到帳

亞洲低成本航空AirAsia宣布，即日起受航班影響的客人，若申請退票至信用帳戶，最快可以申請當日到帳。這是AirAsia...

好消息！美疫情擴大 逸達新冠用藥臨床直送二期

逸達（6576）今（29）日股東會中宣布FP-025在美國生物醫學先進研究與開發局（BARDA）建議下，加送治療Covi...

遠百端午節連假告捷 業績成長飆逾五成

遠百（2903）超級年中慶受4天長假與疫情趨緩兩大主因，報復性旅遊帶動人潮出籠，天氣炎熱偶有暴雨，到百貨參加活動、逛街購...

和大除息 早盤股價下跌呈貼息走勢

汽車傳動系統製造廠和大今天除息交易，每股配發現金2元，開盤參考價104元，早盤下跌0.96%，來到103元，呈現貼息走勢

生技股醣聯 深化國際合作

台灣醣聯（4168）自行開發的新藥GNX102及生物相似藥，近日已與的多家國際大廠完成保密協議簽署，後續將進行新藥跟生物...

智慧經營 ／陳炯瑜 打造再生醫學王國

甫接任台大EMBA校友基金會董事長的陳炯瑜，擁有美滿的家庭、龐大的再生醫學等王國，堪稱人生勝利組，不過，他過去仍出現過幾...

行銷最錢線／品牌人格化成功關鍵

老人獨自出海在驚濤駭浪中，一個人駕著小船孤獨的掙扎前進，他已經一連84天都沒有釣到一條魚，但他仍不肯認輸，他告訴自己：「...

點子農場／外交奇兵

過去這幾個星期，經過他的介紹認識了許多外國朋友，這些老外都在台灣落地生根，一住就是20多年，有人甚至早就在1970年代就...

ISS出具報告：反對支持林郭文艷選任董事

大同明（30）日將舉行股東常會改選九席董事，公司派與市場派經營權之爭正面對決。權威研究機構ISS最新報告指出，反對支持大...

熱門新聞

三倍券刷信用卡「加碼回饋」整理！看懂刷哪張卡最划算

振興三倍券將上路 留意12項使用限制

5G晶片出貨旺 聯發科追單 台積電進補

博錸新冠檢測試劑 獲美FDA緊急使用授權

汽油連9漲！ 明天起汽柴油再漲0.3元

台灣大宣布 30日舉行5G開台記者會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。