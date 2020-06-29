即日起AirAsia申請退票 信用帳戶可當日到帳

亞洲低成本航空AirAsia宣布，即日起受航班影響的客人，若申請退票至信用帳戶，最快可以申請當日到帳。這是AirAsia以客戶為中心而作出的新措施，希望能夠在目前多變的情況下為客人減輕出行壓力，提供快速和便捷的解決方案。

凡購買AirAsia在2020年3月23日至8月31日期間出發，但受航班取消影響的乘客，現在可以保留預訂金額至信用帳戶中，信用帳戶餘額最快可在申請當日到帳。信用帳戶可在到帳日起的兩年內（730天）兌換使用，而新預訂的出發日期不受限於730天，可根據airasia.com或AirAsia APP上已公佈的航班時間表進行選擇。

AirAsia的虛擬客服AVA可以協助客人提交信用帳戶申請。旅客提供姓名、電子信箱與航班預訂編號後，待AVA進一步確認BIG會員帳戶ID與搭乘者資訊一致後，就會進行信用帳戶的退回。

AirAsia首席顧客服務運營官Adam Geneave表示，我們深明這段期間乘客們的無奈，因此團隊一直努力加快處理，務求提供更簡單易用的退改方案。我們很高興現在能為每位客人提供更方便的退回信用帳戶服務。感謝許多乘客願意選擇信用帳戶支持AirAsia，幫助我們度過難關，對此我們衷心感謝，逆境同行，幫助我們在挑戰中變得更強，希望未來再次一起飛行。

AirAsia說，之前已申請信用帳戶但仍未處理完成的乘客將會收到電子郵件提醒，請根據郵件內容指示申請便可最快當日到帳。請留意，乘客申請退回至信用帳戶之前必須已有AirAsia BIG會員帳號，及須經過預訂訊息的確認。

AirAsia表示，保証旅客和員工安全是我們的首要考量，除了持續遵守當地政府、民航局以及包括世界衛生組織在內的全球和地方衛生當局的建議和法規，AirAsia同時實施全面無接觸出行程序、安全飛行措施、以及特別關顧人士的安排來保障每位乘客的安全。請觀看此處影片了解AirAsia為確保所有乘客安全飛行的全面工作。