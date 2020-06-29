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遠百端午節連假告捷 業績成長飆逾五成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

遠百（2903）超級年中慶受4天長假與疫情趨緩兩大主因，報復性旅遊帶動人潮出籠，天氣炎熱偶有暴雨，到百貨參加活動、逛街購物人數不少，使遠百既有店業績成長超過四成，含遠百信義A13成長則大幅超過五成。

遠百表示，其中服飾類男女童裝及化妝品、女用配件皆因連假效益維持超過三成的高成長，一掃前兩季陰霾，帶來龐大的人潮與商機。遠百今日股價表現抗跌，早盤在紅盤有撐。

台中大遠百表示，端午連假因天氣連熱，許多民眾選擇到百貨公司避暑、逛街，進而帶動餐飲業種連假訂位率高，造成餐廳客滿排隊現象。家用家電及服飾類，以「涼感」特色商品購買率高，同時舉辦全省獨家福利品出清特賣DYSON全面五折優惠，吸引許多消費者詢問及購買。即日起至7月21日(二)經典美式甜甜圈Krispy Kreme獨家來到台中大遠百，開幕活動祭出買任口味12入贈6入原味糖霜甜甜圈，買任口味6入贈6入原味糖霜甜甜圈，開店不久即造成排隊人潮不間斷。

台南大遠百表示，連假舉辦許多親子活動，單日就舉辦了五場寶寶爬行，每場至少有30位「小選手」參加。還有小兵兒童軍事體驗營，吸引年紀最小三歲半的孩子來參加，還有親子一起動手包粽子，熱鬧有趣。

花蓮遠百表示，觀光大縣花蓮，連假期間擠滿觀光客，各觀光景點人滿為患，花蓮人則是到遠百避暑、逛街、避人潮。包括百貨公司內的休閒娛樂及特賣，尤其館內增設室內打彈珠，有別於以往在夜市的型態，在百貨可以吹冷氣打彈珠，吸引不少親子同樂。此外，端午連假首日人潮湧入美妝特賣會，29元就能買到超值美妝，小資女們驚呼買到賺到。

遠百 連假 觀光景點

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